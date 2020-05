Vanessa Paradis dans la tourmente, à nouveau dans une guerre de couple

Vanessa Paradis: Johnny Depp est inquiété dans une affaire de violence conjugale. Et par dessus le marché, les accusations de son ex-femme, Amber Heard, se retrouvent à la Une de certains journaux tels que le Sun. Sa réputation est en danger et du même coup, son avenir au cinéma. Pour se défendre des accusations d’Amber Heard, Johnny Depp appelle Vanessa Paradis à témoigner en sa faveur. Vanessa Paradis est la mère de ses enfants et a passé 14 de vie de couple avec lui. Pour Johnny Depp, elle pourrait témoigner de sa bonne foi.

Vanessa Paradis, au secours de Johnny Depp

Vanessa Paradis et Johnny Depp sont séparés depuis plusieurs années. Depuis juin 2012 le couple prend des chemins différents mais leurs enfants font qu’ils restent proches. Lily-Rose et Jack permettent malgré aux à leurs parents de continuer à se soutenir dans les épreuves de la vie. Car ce sont 14 ans de vie commune qui prennent fin lorsque Vanessa Paradis et Johnny Depp se séparent.

Depuis, Vanessa Paradis est en couple depuis 2016 avec Samuel Benchetrit et ils se marient en 2018. Et de son côté, Johnny Depp se marie avec une jeune actrice américaine du nom de Amer Heard, en 2015. Mais ils se séparent rapidement, en août 2016. Depuis, la justice les opposent car Amber Heard accuse son ex-mari, Johnny Depp, de violences conjugales. Une affaire qui se poursuit encore aujourd’hui et qui va devoir inviter Vanessa Paradis à participer. En effet, Johnny Depp n’a que sa parole contre celle d’Amber Heard. Mais d’après ses avocats, ses ex-femmes et compagnes pourraient témoigner pour tenter de le disculper.

Elle est appelée pour témoigner en faveur de son ex-compagnon, accusé de violences conjugales

Et qui mieux que Vanessa Paradis pourrait témoigner du caractère et des agissements de Johnny Depp en couple ? En effet, la chanteuse était proche de l’acteur pendant plus de vingt-cinq ans. Vingt-cinq années durant lesquels ils ont vécu ensemble quatorze ans et élevés ensemble leurs deux enfants. Et pour Vanessa Paradis c’est irrévocable, Johnny Depp n’a jamais été un homme violent. Si elle est amenée à témoigner lors du procès de son ex-compagnon, l’issu de la procédure judiciaire pourrait changer.

Les avocats de Johnny Depp aimeraient pouvoir enregistrer le témoignage de Vanessa Paradis mais aussi celui de Winona Ryder. Elles pourraient apporter du poids dans la décision de justice, qui qualifieraient alors les propos d’Amber Heard de diffamatoires.

Le début du mois de juillet promet des rebondissements dans cette affaire. La date du procès devrait se tenir dans ces eaux-là. Et le tribunal pourrait décider de faire intervenir Vanessa Paradis, notamment, à la barre des témoins pour justifier ses propos. Ce n’est pas rien ce que demande Johnny Depp à son ancienne compagne. Mais Vanessa Paradis tient à redorer le blason du père de ses enfants.

Vanessa Paradis et sa déclaration pourrait changer le cours du procès pour Johnny Depp et Amber Heard

Si les propos de Vanessa Paradis sont convaincants, ils deviendront alors une preuve en faveur de Johnny Depp. Amber Heard n’aura donc plus de crédibilité et la roue tournera en la faveur de son ex-mari. Car cette dernière affirme que Johnny Depp est de nature violente. Qu’il la maltraite depuis le début de leur histoire d’amour. Or, il rencontre Amber Heard peu de temps après sa séparation de Vanessa Paradis. Et les avocats de Johnny Depp comptent bien utiliser ce levier. Ils tentent de montrer que leur client n’a pas pu changer de personnalité du tout au tout en si peu de temps.

Vanessa Paradis n’apprécie que peu de participer à des affaires si médiatisées. Sa vie privée est normalement très protégée et discrète. Mais elle ne tourne pas le dos à celui qui a partagé si longtemps sa vie. Johnny Depp lui demande un sacrifice et il est en conscience. Et c’est en connaissance de cause que Vanessa Paradis accepte de lui venir en aide. Les enfants du couple peuvent se réjouir de voir que malgré la distance et l’absence d’amour entre leurs parents, il subsiste du respect et de l’entraide.

Vanessa va devoir accepter de s’afficher davantage dans la presse et dans les médias

Pendant la période de confinement, Johnny Depp s’est inscrit su Instagram et propose un contenu surprenant. Mais Vanessa Paradis est toujours restée très discrète sur les réseaux sociaux. Même pendant la période de confinement, elle ne s’est montré qu’une seule fois. En compagnie de son mari, ils ont proposé une chanson pour remercier le personnelle soignant de son engagement dans cette crise sanitaire.

Cette intervention avait valu un buzz sur internet à Vanessa Paradis. Mais ce n’était malheureusement pas par rapport à sa prestation. Les fans avaient tout simplement été choqués de découvrir avec quelle simplicité vivait la chanteuse.