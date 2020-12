Vanessa Paradis une photo d’elle sans vêtements refait surface et enflamme la Toile

Vanessa Paradis célébrait ses 48 printemps le 22 décembre dernier. Elle pouvait compter sur ses fans pour lui souhaiter leurs meilleurs vœux mais aussi pour ses proches pour la mettre à l’honneur. Notamment sur sa fille, Lily-Rose Depp, qui partageait une photo étourdissante de sa maman. LDPeople constate l’effervescence de la Toile autour de cette publication et se doit alors d’en informer ses lecteurs. Vous trouverez donc tout ce qu’il faut savoir sur le sujet dans la suite de cet article.

Vanessa Paradis est toujours un ange descendu du ciel pour ses fans

Vanessa Paradis est une artiste incontournable de la scène française. Mais ses romances avec des grands noms internationaux sont aussi fameux. C’est le cas de sa relation avec l’acteur Johnny Depp notamment. Mais aussi avec le célèbre Lenny Kravitz. En effet, ce dernier a lui aussi partagé une photo de la chanteuse pour lui souhaiter un joyeux anniversaire le 22 décembre dernier. De quoi surprendre les internautes car il est rare que des exs puissent si bien s’entendre au point de partager des publications de la sorte.

Néanmoins, c’est une autre publication qui a attiré l’attention des fans de Vanessa Paradis. Celle de sa fille, Lily-Rose Depp. En effet, la nouvelle égérie de Chanel a retrouvé une ancienne photographie de sa mère. Elle aussi mannequin dans sa jeunesse, elle participait à de nombreux shooting photos. Fière et admirative, sa fille a donc voulu rendre hommage au travail et à la splendeur de sa mère avec sa publication. Quelle plus jolie façon de souhaiter un bon anniversaire à celle qui est tout pour elle. Car non seulement Vanessa paradis aura été émue du message de sa fille, cette dernière fait d’une pierre deux coups en ravissant les internautes.

La publication de Lily-Rose Depp fait chavirer tout Internet

Impossible de rester insensible face à la beauté qui se dégage de la star sur cette image. LDPeople vous propose de la découvrir dans la suite de cet article. Car une telle splendeur ne doit pas rester cachée. La fille de Vanessa Paradis a très bien fait de ressortir cette images des placards. Il aurait été dommage d’en priver les fans. Et aux vues de l’engouement des internautes quant à cette publication, il est clair qu’elle ne pouvait pas rester aux archives. Les internautes sont effectivement devenus raides dingues de cette photo de Vanessa Paradis.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lily-Rose Depp (@lilyrose_depp)

La chanteuse apparaît très jeune, et très peu vêtue. Elle porte une robe moulante, très courte et graphique. Tout comme sa coupe de cheveux, très courte et graphique. La publication se compose de eux photos. Et sur la première, Vanessa Paradis est en plein travail, complètement dédiée à donner le meilleur d’elle-même. Autour d’elle s’affairent une équipe technique tout aussi concentrée. Mais sur la deuxième photo de la publication, Vanessa Paradis est métamorphosée. Ses traits fermés s’envolent pour laisser place à un large sourire que ses fans reconnaissent entre tous. Aussi, elle porte sa fille dans ses bras. Impossible alors de ne pas sourire pour cette maman en or.