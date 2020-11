Vanessa (Secret Story) embrasse son amoureuse mystérieuse, (une vidéo d’un bisou langoureux)

Vanessa est une ancienne candidate de Secret Story. À deux reprises la jeune femme avait tenté sa chance dans la maison des secrets, en 2009 et en 2015. Sa participation à cette émission de télé-réalité a permis à Vanessa de se faire connaître du grand public. Aujourd’hui, elle est très active sur les réseaux sociaux. Elle pourrait se faire qualifier d’influenceuse. Mais ce qui nous intéresse aujourd’hui, c’est ce qui a attiré l’attention de ses abonnés Instagram le 30 octobre dernier. En effet, dans une de ses stories, Vanessa embrasse son amoureuse et partage ces images à plus de 23 000 personnes. Pas de doutes, elle ne va pas passer la période de confinement seule avec elle-même.

Vanessa est en couple et fière de l’être

Vanessa n’a jamais caché être avoir une préférence pour les femmes. Déjà en 2018 elle évoquait être en couple depuis 4 ans avec une jeune femme pour qui elle a de très forts sentiments. Il se pourrait d’ailleurs qu’il s’agisse de la même personne. En revanche cela reste à confirmer car Vanessa n’a pas de tabou avec sa vie sentimentale mais elle a effectivement eu davantage de scrupules à partager des images de son couple ou de sa compagne. La période de confinement semble alors avoir libéré quelque chose chez Vanessa. Puisque les abonnés de la jeune femme sur Instagram ont le plaisir de faire enfin la connaissance de la personne qui partage sa vie. Dans la story Instagram de Vanessa du 30 octobre dernier, sa compagne et elle s’embrassent et se cajolent devant la caméra.

Vanessa ne va pas se contenter d’une seule vidéo. En effet, elles posent ensemble dans une publication de l’ancienne candidate de Secret Story dans leurs costumes d’Halloween. Les fans de Vanessa ont compris qu’ils verront autant son amie qu’elle à présent étant donné que les jeunes femmes vivent ensemble et que le nouveau confinement ne vient que de commencer. Et ce n’est vraiment pas pour leur déplaire ! Au contraire, les jeunes femmes reçoivent de combnreux compliments de la part des internautes. Certains les félicitent d’avoir le courage de se dire en couple, car ce n’est pas encore toujours évident pour tout le monde. D’autres les complimentent car elles sont toutes les deux ravissantes et forment un beau couple. Et puis encore, d’autres se réjouissent de mettre un visage sur la personne qui fait vibrer Vanessa.

La période de confinement s’annonce plus amusante que prévue

Voir cette publication sur Instagram Trick or treat ? 🎃🕸🍬 #halloween2020 #love Une publication partagée par Vanessa 💫 (@vanessa.breckpot) le 31 Oct. 2020 à 12 :43 PDT

Les fans de Vanessa sont effectivement heureux de savoir que la vedette ne passera pas la période de confinement complètement seule. Et encore plus heureux de savoir qu’elle sera en excellente compagnie. Vanessa devrait alors partager de plus en plus d’informations sur son couple et sur sa compagne. Pour ne rien manquer, il faudra rester connecter à son compte Instagram ! Enfin, pour ceux et celles qui ne savaient pas que Vanessa était en couple avec une femme, ils peuvent retrouver une vidéo Youtube dans la quelle elle en parle. Cette vidéo est en lien dans sa profil Instagram, elle y est interrogé par Sam Zirah.