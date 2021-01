Ventre plat: testez ces astuces de grands-mères pour perdre votre ventre et dire adieu aux Ballonnements !

En 2021, dites adieu à votre petit ventre ! Le mieux pour commencer, c’est de s’attaquer aux ballonnements. En effet, ça ne demande pas beaucoup d’efforts mais surtout de bons réflexes. Et pour ça, rien ne vaut les bonnes méthodes de grand-mère.

Adoptez le gingembre en boisson chaude !

Le gingembre permet de lutter contre les problèmes de digestion pour avoir un ventre plat. Il constitue un excellent allié contre les gaz et les ballonnements. En tisane, coupez-le simplement en petits morceaux et taillez-le en fines lamelles. Versez ensuite de l’eau bouillante dessus puis laissez infuser !

Assaisonnez de persil à toutes les sauces !

Bourré de minéraux et de vitamines, le persil est également riche en fibres. Mais bien plus encore, il aide à la digestion. Il réduit donc les ballonnements.

Mangez des pommes !

Ce fruit est un excellent coupe-faim. Préférez-le aux biscuits. En plus, la pomme accélère le transit. Et la pectine contenu dans ce fruit, qui est une fibre alimentaire, aide à stimuler le système digestif. Dans la pomme, tout est bon !

Optez pour les aliments anti-ballonnements

Il s’agit là tout simplement des aliments à faible fermentation. On peut notamment citer les haricots verts, l’avocat, l’asperge, le raisin ou encore les fruits rouges. Les céréales ne sont pas en reste, à condition de choisir des céréales complètes comme du riz brun, du quinoa ou encore du boulgour.

Dites oui à l’huile d’olive au quotidien

L’huile d’olive présente de nombreux atouts. Elle aide notamment à lutter contre les maladies cardiovasculaires. Elle aide aussi la digestion !

Manger plus de fibres

Les diététiciens recommandent de consommer 30 g de fibres par jour. Elles sont en effet excellentes pour le transit et l’équilibre de la flore intestinale. Par ailleurs, elles augmentent le sentiment de satiété. Pour augmenter votre apport en fibre, commencez par remplacer les produits raffinés par des céréales complètes !

Se masser le ventre

Allongé sur le dos, dessinez de grands cercles dans le sens des aiguilles d’une montre. Cela permettrait de faire circuler la circulation sanguine et de limiter l’accumulation des graisses.

Gainer son ventre

Bien sûr, le gainage fait ressortir les muscles abdominaux mais il s’agit avant tout des muscles abdominaux profonds. Ces derniers permettent de garantir un bon maintien du dos et du ventre plat.

Respirer par le ventre

Rien de plus facile : rentrez le ventre pour expirer et sortez-le pour inspirer. En plus, cela a l’avantage de muscler le ventre !

Pour parfaire votre ventre plat, suivez ces recettes de grand-mère. Et pour aller plus loin, il n’y a malheureusement pas de recette magique. Il vous faudra pratiquer des activités physiques de façon régulière. Vous devrez également suivre une alimentation équilibrée pour perdre du poids. Allez, encore quelques efforts, tenez bon pour cette belle résolution !