Véronique Jannot laisse éclater ses larmes, sa fille adoptive lui adresse un message émouvant dans “La boîte à secrets”

Véronique Jannot faisait partie des trois invités de Faustine Bollaert dans La boîte à secrets. Le principe de cette émission de France 3 est de surprendre ses invités en deux temps. D’abord ils ouvrent une boîte qui contient un objet hautement symbolique, qui les ramène dans le passé en général. Ensuite, ils reçoivent la visite d’une personne spéciale en plateau. Se faisant, les invités se confient sur des histoires intimes demeures vies. Véronique Jannot, comme Kenji Girac et Serge Lama, a vécu un grand moment d’émotions sur France 3. Découvrez ce qui a causé les larmes de la célèbre actrice et chanteuse, Véronique Jannot.

Véronique Jannot va de surprise en surprise dans La boîte à secrets

Le vendredi 6 novembre dernier, le public de France 3 découvrait avec bonheur La boîte à secrets. Une émission présentée par Faustine Bollaert, l’animatrice de Ça commence aujourd’hui. Il s’agit donc d’une émission forte en émotion qui risque de faire couler quelques larmes, du côté des invités comme de celui des téléspectateurs. Mais des larmes de joie surtout, car l’émotion est palpable en plateau. Véronique Jannot, notamment vedette dans Demain nous appartient, n’échappe pas à la règle. Elle va se trouver bouleversée par le massage que lui adresse sa fille adoptive, Migmar. Elle rencontre sa fille lors de ses voyages autour du Tibet. En effet, la comédienne et chanteuse est engagée pour faire cesser l’oppression de la Chine sur le Tibet depuis près de 20 ans.

C’est en 2012 que Véronique Jannot adopte sa fille et c’est un réel bonheur pour elle que de devenir maman. En effet, elle n’aurait jamais pu le devenir de façon naturelle. Atteinte d’un cancer de l’utérus à 22 ans, sa chimiothérapie finit par la rendre stérile. Faustine Bollaert fait la surprise à Véronique Jannot et affiche Migmar sur un grand écran. La fille adoptive de l’actrice et chanteuse adresse alors un message magnifique à sa mère. Elle tenait à lui faire savoir à quel point elle était heureuse d’être sa fille et à quel point sa nouvelle maman est capable de la faire rêver. Un message qui bouleverse évidemment Véronique Jannot, qui n’est pas au bout de ses surprises.

Des larmes de joie remplissent les yeux de l’actrice et chanteuse

En effet, dans le deuxième temps de l’émission de France 3, c’est une personne en chair et en os qui arrive en plateau. Véronique Jannot a alors l’immense bonheur de découvrir son ancien compagnon et ami, Laurent Voulzy, sur scène. Il est venu pour interpréter Désir Désir, un titre qu’ils interprétaient en duo, le tube de l’été de 1984. Ce sont donc des émotions fortes qui ont saisi Vérinqiue Jannot tout au long de cette soirée. Evidemment, elle ne sera pas parvenue à retenir ses larmes face à tant de surprises et de bonheur. Pas de doutes, elle se rappellera longtemps de sa soirée sur le plateau de Faustine Bollaert.