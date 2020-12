Vianney en deuil: son adorable message poignant à un enfant disparu

Ce mardi 8 décembre sur Twitter, Vianney qui a aujourd’hui 29 ans a laissé un message très émouvant … Il avait, il y a quelques temps, la rencontre d’un petit garçon qui vient tristement de perdre son combat contre la maladie.

Dans une de ses dernières chansons, il chante son rôle de beau-père et il est aussi très engagé et aime aider les autres.

Virtuellement ou dans la réalité, il est jovial, communicatif et partageur. Il y a peu il était venu en aide à une fan après un appel sur les réseaux sociaux.

Les vitres de sa voiture avaient été cassées, et la seule chose volée était l’album de Vianney : « On m’a pété la vitre avant de la voiture, expliquait-elle sur son compte Facebook. On ne m’a rien volé sauf… mon CD de Vianney. Si tu lis cela, j’en veux bien un autre. Dédicacé pour ma peine ».