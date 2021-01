Vianney, nouveau coach de The Voice: comment a-t-il été finalement convaincu par TF1!

La nouvelle saison de The Voice va bientôt faire son apparition sur les écrans de TF1. Comme chaque année, le choix des coachs est un moment très attendu. Bien sûr certaines stars font véritablement partie des membres du jury les plus attendus. D’ailleurs, Florent Pagny sera encore dans l’aventure cette année. Pourtant, TF1 a intégré pour cette saison un artiste plutôt inattendu (Vianney). LD People vous explique comment la production de l’émission a décidé d’engager Vianney.

The Voice : Vianney, un coach totalement inattendu

Un choix soigneusement réfléchi

Cela fait maintenant plus de 10 ans que The Voice cartonne chaque saison sur TF1. Le principe de l’émission est d’ailleurs très simple. Des candidats se présentent sur le plateau, ils chantent et le jury décide de leur sort. Installés dans les célèbres fauteuils rouges, les coachs ont entre leurs mains l’avenir des stars en devenir. Dès lors, le recrutement de ses juges se révèle d’une importance capitale. La production de The Voice a d’ailleurs pu déjà compter sur plusieurs grands noms du show-business pour tenir ce rôle.

Les téléspectateurs se sont évidemment réjoui de la présence de vedettes tels que Florent Pagny, Julien Clerc, Zazie, Amel Bent, Soprano, ou encore Pascal Obispo. Mais chaque année, le jury se renouvelle. TF1 a donc décidé d’intégrer de nouvelles têtes à son programme. Et cette année, leur choix s’est porté sur Vianney. Pourtant, l’artiste a longtemps hésité avant d’accepter cette invitation. En effet, il ne se sentait pas réellement légitime pour juger de l’avenir d’autres artistes. Mais finalement, il aurait été convaincu par les arguments de la production. LD People vous explique comment et surtout pourquoi !

” Je serais heureux “

Le 6 février prochain, le public de The Voice va donc découvrir la nouvelle saison de l’émission. Parmi les coachs, Vianney va faire ses premiers pas face au public très exigeant de l’un des plus grands cartons de TF1. Le jeune chanteur a d’ailleurs vécu cette invitation avec beaucoup d’angoisse. Pire, il a été loin d’accepter sans réfléchir. En effet, il avait de grandes peurs. Dans une récente interview, il explique d’ailleurs avoir fait part de ses interrogations à la production. ” Quand on a commencé à discuter concrètement avec l’équipe de The Voice, j’avais deux craintes : que la télévision me fasse passer dans une autre sphère de notoriété. Ce qui ne m’enchantait pas. Et que je blesse les candidats. Car je vais être comme je suis, c’est-à-dire assez cash “.

Mais l’équipe de The Voice a finalement réussi à le rassurer. Car Vianney pourrait véritablement ressortir gagnant de cette aventure. Le chanteur âgé de 29 ans a donc conscience que ce nouveau challenge pourrait lui apporter des rencontres tout à fait extraordinaires. Il souhaite également être de bons conseils pour les futurs talents. Car lui aussi a connu les écueils et les difficultés de devenir un artiste reconnu. Il veut donc le faire en toute humilité et agir sans mépris pour personne : ” Je suis plus proche des candidats que des coachs “. Il veut leur faire comprendre que finalement rien ne sera joué. Cette nouvelle saison de The Voice verra donc l’apparition d’un coach qui se sentira très proche des candidats… Comme s’il en faisait partie, avec douceur, mais sans leur laisser de faux espoirs…