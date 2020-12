Vianney terriblement attristé, en deuil: Il honore des héros partis trop tôt…

Vianney a été sous le choc en apprenant la disparition des trois soldats morts dans l’exercice de leurs fonctions. En déploiement au Mali, ce sont en effet trois soldats français qui sont tombés. Le chanteur a publié un message sur Twitter pour exprimer sa peine et adresser ses condoléances aux familles et aux proches des victimes. Des “héros” partis trop tôt qui ont donné leurs vies pour leurs missions. Vianney ne pouvait rester silencieux et tenait à les remercier de leurs sacrifices héroïques. LDPeople vous partage ce message du chanteur et fait le point sur cette tragédie.

Vianney est très triste d’apprendre la mort de trois soldats français déployés au Mali

Vianney est un chanteur au grand cœur. Sa sympathie est connue de tous, même de ceux qui ne font pas partie de son fidèle public. Aussi, en apprenant la mort de trois soldats français, il a tenu à présenter ses hommages. Sur Twitter, son message a beaucoup touché les internautes. Car c’est toujours avec une profonde sincérité, dans la vie comme dans ses textes, que s’exprime Vianney. Triste et reconnaissant, il salue la mémoire des trois héros tombés lors d’une opération militaire au Mali. Leur dire merci était primordial pour le chanteur. De même que d’adresser ses condoléances aux familles et aux proches des défunts. L’émotion de Vianney déborde sur la Toile et va toucher le cœur des internautes. Tout aussi peinés que lui, ils sont des milliers à saluer la bravoure des soldats.

Le brigadier-chef Tanerii Mauri (29 ans) et les deux chasseurs de première classe Quentin Pauchet (21 ans) et Dorian Issahkanian (23 ans), sont partis avec les honneurs. Ces trois décès mènent à 53 le nombre de soldats tués au Sahel depuis 2013. Les forces armées françaises sont déployées afin de détruire les groupes armés terroristes. Ce sont à présent 10 soldats qui sont tombés en 2020. LDPeople se joint aux messages de condoléances adressés aux familles et aux proches des disparus.

Quelle tristesse… merci à ces héros. Pensées pour leurs familles, leurs proches et leurs régiments 🖤 https://t.co/lMpExSmR8u — Vianney (@VianneyMusique) December 28, 2020

Des pertes douloureuses

Vianney ne manque donc pas l’occasion de saluer le courage des militaires. Confrontés à des situations qui mettent leurs vies en jeu, ils ne reculent pas devant la barbarie. C’est un deuil pour tout le pays que de perdre des soldats dans l’exercice de leurs fonctions. Aussi, ce n’est pas la première fois cette année que le chanteur est face à la mort. Il a en effet également été affecté, plus personnellement cette fois, par le décès de Nolann. Nolann était un petit garçon qui se battait depuis sept ans contre la maladie. Là encore, Vianney prenait donc le temps de rendre hommage à cet enfant qui l’avait marqué.

Que d’émotions pour le chanteur qui tente, avec peu de mots, de traduire son respect et ses hommages aux disparus. Ses fans sont touchés par sa bienveillance et émus par ses messages. Ensemble, ils encaissent le choc et feront en sorte de faire vivre leurs mémoires à travers leurs actes.