Victor alias Jaasper “12 coups de midi “: On vous dévoile qui est vraiment ce nouveau Maître de midi, qui a éliminé Camille !

Il y a quelques heures, Victor s’est fait remarquer dès sa première apparition dans Les 12 Coups de midi. En effet, le jeune homme a mis fin au parcours de Camille et nous a fait une démonstration de rap, lui qui est connu sous le nom de Jaasper. La rédaction de LD People va vous expliquer qui il est exactement. Qui est Victor alias Jaasper, qui a détrône la maître de midi Dès son arrivée sur le plateau des “12 coups de midi“, Victor a fasciné Jean-Luc Reichmann. En effet, avec sa barbe de 17 centimètres et ses réponses loufoques, il n’a pas manqué de faire rire tout le monde. D’ailleurs, pendant l’émission, il a donné un indice sur le temps de pousse de sa barbe : “Quarante-cinq ans de pousse” a-t-il notamment dit. Rappeur sous le nom de scène Jaasper, il a ensuite interprété un de ses morceaux et a continué à faire le show tout au long de l’émission. Qui est Victor alias Jaasper, le nouveau Maître de midi qui a fait le buzz dans Les 12 Coups de midi https://t.co/7xhMmiM6zk via @Yahoo N’a pas l’air calé et n’ira pas loin ! — dubois marie (@robymetz) January 1, 2021 Fondateur du label Principe Actif, Jaasper a notamment sorti plusieurs titres dont Le Roi du pétrole, Iceberg, Un hippie, un punk ou encore Hit Machine. Le dernier en date, Eurostar, est disponible sur les plateformes comme Spotify et Deezer. Sacré nouveau Maître de midi, il a malheureusement pas su remporter son premier Coup de maître. De ce fait, il n’a remporté que 50 petits euros. Mais en tout cas, il a réussi à se faire remarquer et c’est déjà pas mal.

12 coups de midi : Camille ne regrette pas son parcours

Ce jeudi 31 décembre, Camille, qui était parvenu à battre Léo, le cinquième plus grand Maître de midi, il y a quelques semaines maintenant, a finalement été éliminée des 12 Coups de midi. Pour l’occasion, la jeune femme a accordé une interview pour Télé Loisirs et nous a exprimé son ressenti après sa défaite : “Je suis tombée sur une question concernant Burger Quiz. Un thème que je ne connaissais pas trop. Je suis passée au rouge, et j’ai défié Emmanuel. Il a correctement répondu à sa question. Je quitte le jeu sur une erreur de ma part. Donc il n’y a pas de souci” explique-t-elle.

Exclu. Camille, qui avait détrôné Léo, est éliminée des 12 Coups de midi : “Je ne pensais pas que les tournages étaient aussi durs que ça…” https://t.co/Ie0cUXBaQR pic.twitter.com/X2ggcm1qf8 — Tele-Loisirs.fr (@TeleLoisirs) December 31, 2020

Camille poursuit ensuite son propos et explique pourquoi elle ne prévoyait pas de rester aussi longtemps dans l’émission : “Je suis très contente du parcours que j’ai fait dans l’émission. Quand j’ai détrôné Léo, je m’étais dit que ce serait sympa de rester deux ou trois émissions, et de gagner un petit quelque chose. Je ne me voyais pas aller aussi loin !“. Il faut dire qu’il est rare qu’un candidat qui détrône un Maître de midi reste en place aussi longtemps. La rédaction de LD People en tout cas félicite la jeune femme pour son grand parcours.