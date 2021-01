Victor alias Jaasper “Les 12 coups de midi”! Qui est vraiment ce nouveau Maître de midi? Il fait un véritable buzz

Régulièrement, le programme Les 12 coups de midi donne lieu à des séquences mémorables. Pourtant cette émission du vendredi 1er janvier 2021 est véritablement à marquer d’une pierre blanche pour plusieurs raisons. Aussi, l’un des grands moments à retenir de ce spectacle quotidien est l’arrivée sur le plateau d’un nouveau candidat qui a véritablement marqué les esprits. Mais alors, qui est ce jeune homme déjà en passe de créer le buzz? LD People vous explique tout.

Victor : le nouveau maître de midi

Un rappeur à la tête du jeu de TF1

Dès son arrivée sur le plateau, Victor a véritablement fait sensation. Il faut bien que son look ne passe pas du tout inaperçu. Avec sa longue barbe, le jeune homme est, en effet, très remarquable. Pourtant, ses particularités ne s’arrêtent pas là. Puisqu’il a également étonné par sa facilité à répondre aux questions de Jean-Luc Reichmann des 12 coups de midi. Il faut dire que le candidat est un véritable show man. En réalité, il est un rappeur qui commence à se faire connaître sur la toile et notamment sur les réseaux sociaux.

Son nom d’artiste est Jaasper. Il vient effectivement de sortir plusieurs titres qui commencent à être écoutés. Parmi ceux-ci, il y a notamment les morceaux Le roi du pétrole, Iceberg, Dingo ou encore Eurostar dont le clip est disponible sur son compte Instagram. Lors de cette émission, Jean-Luc Reichmann a pu également compter sur la présence d’un autre invité très spécial. LD People vous dévoile tout.

12 coups de midi : Une petite visite sympathique

Pour cette première émission de l’année 2021, Jean-Luc Reichmann a effectivement eu le bonheur d’accueillir un autre grand artiste et animateur. Ainsi, Patrick Sébastien était présent pour l’occasion afin de faire la promotion de son dernier album, mais également de son spectacle Le plus grand cabaret du monde. Et bien évidemment, les téléspectateurs étaient très heureux de retrouver le célèbre présentateur, chanteur et imitateur. Mais malgré la présence de la star sur le plateau, la vedette du jour semblait véritablement être Victor alias Jaasper. En effet, c’est véritablement lui qui a fait le spectacle. Loin d’être intimidé par les caméras, il s’est même laissé aller à chanter quelques extraits de son répertoire. Et sa présence à l’écran n’a visiblement pas laissé insensible les internautes.

En effet, les réactions sur la toile ont été rapidement très nombreuses. Notamment ceux qui demandaient qui était ce nouveau venu. Mais comme le rappelle un fan de l’émission, le défi est encore grand pour le jeune homme. Certes, il possède véritablement des talents d’artiste, mais cela ne sera pas suffisant pour durer dans Les 12 coups de midi. En effet, il lui faudra démontrer d’autres qualités afin d’espérer lui aussi devenir l’un des plus grands champions de l’émission. Cependant, Victor, de son nom de scène Jaasper, aura réussi à se faire un joli coup de publicité grâce à son passage aux côtés de Jean-Luc Reichmann. En tout cas, LD People suit ce nouveau candidat de très près ! Car au vu de son caractère et de son exubérance, on peut encore s’attendre à quelques séquences mémorables.