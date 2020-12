VIDEO: Aya Nakamura en couple avec le rappeur Stormzy? Les fans sont affolés à la vue de cette vidéo!

Aya Nakamura a partagé sur Instagram une vidéo ainsi qu’une photo ambigue. La jeune femme pose en effet aux côtés du rappeur Stormzy. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’on dirait qu’entre les deux, le courant passe plutôt bien ! Les fans de la chanteuse à succès sont complètement paniqués..

Ils ne savent plus quoi penser ! En effet, les admirateurs d’Aya Nakamura ont bien du mal à suivre leur idole. Car il y a à peine quelques semaines, la belle brune posait à côté de son producteur, avec qui elle partagerait sa vie. Il s’appelle Vladimir Boudnikoff, réalisateur de clips de profession. Oui mais voilà, des rumeurs d’infidélités ont circulé. Le producteur fréquenterait une maîtresse prénommée Jessica. Info ou intox ? Tout cela est à prendre avec précaution bien évidemment.

“Le producteur en sueurs”

En tous cas, la chanteuse qui cartonne sur les sites de streaming se montre en ce moment en compagnie d’un autre homme. Et c’est sur son compte Instagram qu’elle pose ce lundi 14 décembre en vidéo et en photo aux côtés du rappeur Stormzy. Rappelons que par le passé, l’interprète de Djadja a déjà collaboré avec cet artiste. Ils ont notamment travaillé ensemble sur le morceau intitulé “Plus jamais”.

View this post on Instagram A post shared by LANAKAMURANCE (@ayanakamura_officiel)

A en croire ce qu’Aya Nakamura vient de partager à ses abonnés, ils viennent de tourner le clip de ce titre. Au sein de la rédaction de LDpeople, on a hâte de voir le clip finalisé ! Mais les fans eux ne sont pas restés insensibles aux regards entre les deux. Car ils se fixent droit dans les yeux et finissent par éclater de rire.

View this post on Instagram A post shared by LANAKAMURANCE (@ayanakamura_officiel)

“Pour moi, juste ce regard-là, c’est tromper“, “Vous formez un beau couple“, “Elle a cassé avec Vlad, c’est sûr“, “Le producteur en sueurs“, pouvait-on lire parmi les nombreux commentaires suscités par ces publications.

Aya Nakamura : Une des femmes les plus influentes au monde !

À 25 ans, Aya Nakamura bat tous les records de vente et d’écoutes sur les plateformes de streaming légales. Elle vient de sortir son 3e album et se hisse déjà parmi les femmes les plus influentes au monde.

Le problème, c’est que le succès lui monte un peu à la tête. Dernièrement, elle s’est moquée de Matt Pokora quand il a remporté le prix du Meilleur artiste français aux MTV Europe Music Awards : “Il a gagné pour quelle sons ? Rien contre lui mais il est même pas dans le top 10″.

Les touristes du streaming

Le chanteur avait dû prendre la parole pour se justifier dans TPMP. «Il y a juste deux générations qui s’opposent : celle d’une génération qui a commencé en 2003 et un public qui est là depuis 3 ans qui est très stream. Le problème du public streaming c’est que c’est aussi beaucoup de touristes.”, a-t-il en faisant référence au public d’Aya Nakamura. Et de poursuivre : “Ce sont des gens qui n’achètent pas forcément. Ils ont un abonnement. Ils cliquent. C’est le buzz du moment. Donc elle a beaucoup de gens qui l’écoutent, ça c’est une certitude. Mais quand on vend 500 000 albums dont les 3/4 sont en streaming, on ne peut pas se garantir que c’est 400 000 super fidèles qui vont voter. Moi quand j’en ai 300 000, j’en ai 300 000 qui votent comme des brutes.», a-t-il ajouté avant de conclure : «Je n’ai pas besoin de me justifier».