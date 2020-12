VIDEO: Carla Moreau dévoile la nouvelle maison qu’elle vient d’acheter avec Kevin (sublime)

Carla Moreau peut se féliciter ! Elle est officiellement propriétaire d’une maison avec son future mari Kevin Guedj. Sur son compte Snapchat, la jeune femme a dévoilé à ses abonnés à quoi ressemblait sa nouvelle demeure. Vous aussi, découvrez-la vite !

Ce n’est désormais plus un secret pour personne. La belle Carla Moreau file le parfait amour avec Kevin Guedj. Le couple prévoit d’ailleurs de se marier prochainement. En attendant de se dire oui pour la vie, ils ont craqué pour une jolie maison. Oui mais voilà, qui dit investir dans une maison dit déménagement, travaux pendant de longs mois. C’est la raison pour laquelle leurs abonnés ne les ont pas beaucoup vu ces derniers temps sur les réseaux sociaux.

Heureusement, les revoilà avec de très bonnes nouvelles. En effet, Carla Moreau s’est saisie de son compte Snapchat pour filmer l’intérieur de sa maison. Elle a ainsi fait une visite guidée virtuelle aux internautes ! Chez LDpeople, on s’est félicité de cette initiative. On a ainsi pu découvrir quelques pièces de son intérieur. La maman de Ruby refuse par contre de montrer le moindre centimètre de l’extérieur de sa maison. Et il y a une bonne raison à cela. En effet, l’année dernière, des cambrioleurs se sont introduits chez la starlette de télé-réalité.

Une mauvaise expérience qui la traumatise encore !

Encore aujourd’hui, cette dernière a du mal à s’en remettre ! Donc pas question pour elle de nous montrer où elle habite. Ce serait en effet mettre la puce à l’oreille à des personnes malveillantes. Dans un premier temps, à cause de cette mésaventure, le couple avait ainsi voulu s’installer à Londres. Mais vu le contexte sanitaire, les tourtereaux avaient fait chemin arrière. Ils avaient fini par préférer s’installer dans le sud de la France. Alors, que pensez-vous de leur maison ?

Source : Melty / Snapchat

Carla Moreau adore faire part de ses états d’âmes sur Snapchat. Début décembre, elle avait beau se trouver dans le sud de la France, il faisait encore trop froid pour la maman de Ruby ! “Il fait archi froid sur Marseille”, s’est-elle plaint. “Franchement je suis au bout de ma vie. J’ai trop envie de partir en vacances, j’ai trop envie de partir au soleil. Parce que franchement j’en peux plus, le froid ça ne me réussit pas du tout. »

“J’ai qu’une envie c’est de partir dans une île.”

Et de détailler : “Autant j’avais trop envie de partir, louer un chalet en Suisse, faire du ski. Ça fait 8 ans que j’ai pas skier. Mais avec le froid qu’il fait déjà maintenant, j’ai qu’une envie c’est de partir dans une île, à la plage, qu’il fait beau, qu’il fasse chaud, aller me baigner”. Coups de blues à cause du confinement ? En tous cas, la starlette se rends bien compte qu’elle rêve de l’impossible. “Je rêve, j’imagine”, finit-elle par se dire. Avec ce nouveau projet de maison, il va falloir continuer à rêver, c’est sûr !