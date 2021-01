VIDEO: “Énoooooorme moment d’émotion” dans les 12 Coups de Midi: un candidat livre des anecdotes sur le grand-père disparu de Jean-Luc Reichmann

Ce jeudi 12 janvier dans Les 12 Coups de Midi, Jean-Luc Reichmann s’attendait à tout sauf à ça. En effet, le présentateur de TF1 a reçu un candidat qui venait du même village de son grand-père. Prénommé Stéphane, il a pu lui raconter des histoires à son sujet, ce qui a bien évidemment bouleverser l’animateur.

Ce jeudi 12 janvier, sous les projecteurs des 12 Coups de Midi, un nouveau candidat prénommé Stéphane n’a pas pu s’empêcher d’indiquer à Jean-Luc Reichmann d’où il venait. En effet, ce dernier réside depuis 49 ans dans le village de Mortcerf, en Seine-et-Marne. C’est également dans cette commune que vivait le grand-père de l’animateur qui a aussitôt réagi. “Attendez, mais alors là, vous êtes en train de me mettre un coup ! (…) Faites attention parce que je suis hypersensible !“, a-t-il prévenu.

“Ma maman qui regarde, elle doit pleurer devant sa télé“

Stéphane a alors fait le portrait du grand-père de Jean-Luc Reichmann des 12 Coups de Midi : “Il habitait Avenue de la Gare, et de ses propres mains il fabriquait des petits manèges en laiton qui étaient vendus dans une boutique du centre de Mortcerf“, a ainsi raconté Stéphane. Et Jean-Luc Reichmann de confirmer : “Mon grand-père était inventeur et il a inventé des petits manèges, avec les petites bougies, les petits anges, qui tournaient autour. Non mais c’est une histoire de fou, comment vous avez su (…), parce que je ne l’ai dit nulle part !”

Source : Instagram @jean.luc.reichmann

Stéphane a alors expliqué à Jean-Luc Reichmann des 12 Coups de Midi d’où il tenait toutes ces précieuses informations : “C’est la tante de ma femme qui tenait cette boutique, et l’oncle de ma femme m’a raconté et m’a tout expliqué“, a-t-il ainsi révélé. “Il va falloir que je rentre en contact avec elle ! Parce que si elle a ces souvenirs-là de mon grand-père… Je trouve ça merveilleux. Je suis très content de vous avoir aujourd’hui. J’aimerais vous prendre dans mes bras, je ne peux pas. (…) Ma maman qui regarde, elle doit pleurer devant sa télé“, s’est enthousiasmé l’animateur.

“C’est super émouvant ce que vous dites.”

“Mon grand-père était un précurseur, quelque part, et il a inventé plein de petites choses dont les petits briquets, il les logotait pour des grosses firmes, il y avait des petits dés à l’intérieur. (…) C’était Walter Reichmann, c’est super émouvant ce que vous dites. Ça me fait super plaisir“, a-t-il conclu. Jean-Luc Reichmann a voulu faire profiter tous ses fans de cette séquence extraordinaire. Il l’a ainsi partagée à la fois sur Twitter et sur Instagram.

Stéphane a tellement ému l’auteur de T’as une tache Pistache que ce dernier est revenu le lendemain avec un objet très spécial. En effet, mercredi 13 janvier, Jean-Luc Reichmann des 12 Coups de Midi a montré au public un petit manège d’anges réalisé par par son grand-père. “Et puis j’aimerais juste avoir une pensée pour mon grand-père, et puis pour Stéphane hier de Mortcerf. Effectivement, il a dévoilé à la France entière que c’est mon grand-père, Walter Reichmann, qui l’a inventé (…) et maintenant il est commercialisé dans le monde entier, il s’est fait piquer l’idée !“, a-t-il indiqué lors de son hommage. Au sein de la rédaction de LDpeople, nous avons trouvé ce geste particulièrement émouvant. Et vous ?