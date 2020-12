(VIDEO) Énorme incident sur TPMP entre vigiles et manifestants, Hanouna obligé d’intervenir !

TPMP est une émission qui a traversé des périodes assez folles. Cyril Hanouna est le trublion de cette émission très regardée. Il aime faire rire son auditoire avec des situation improbables. Le 6 octobre dernier, les choses ont totalement dérapé et il n’avait rien prévu. Il s’agit de l’un des moments phares de ce programme. Le présentateur de Touche pas à mon poste a dû s’employer pour mettre fin à une bagarre. LDpeople revient sur cet épisode !

Ainsi, des maîtres d’hôtel très contrariés sont venus sur le plateau de la chaîne C8 pour profiter de la visibilité et exposer leurs désidératas. Mais la situation va déraper et des affrontements se sont même déroulés entre les manifestants et les armoires à glace chargées de la sécurité. Un beau moment de télé que les inconditionnels de TPMP n’oublieront pas. Mais si vous n’avez pas vu cette séquence, on vous explique tout.

Moment exceptionnel dans TPMP

Petit retour sur cette fameuse affaire qui a fait couler énormément d’encre !

Les équipes de TPMP n’imaginaient pas être envahis par des manifestants sur le plateau. Lors de cet incident en direct, la situation était compliquée. Les agents de sécurité ont dû intervenir face aux manifestants pour les faire évacuer. Mais alors qu’ils étaient interpelés, ils demandaient à Cyril Hanouna de pouvoir exposer leurs revendications. Le présentateur a même dû séparer des bagarres. Ensuite, pour faire revenir le calme sur le plateau, il a donné la parole aux extras de l’évènementiel et de l’hôtellerie. Le procédé des manifestants était étonnant et inhabituel. Ce fut un gros chamboulement sur le plateau. Mais Cyril Hanouna a de la bouteille et sait gérer ce type de situation. Une fois qu’il a vu ce qui se déroulait, il a su s’adapter avec une très grande maîtrise.

Cyril Hanouna maîtrise la situation

Après la coupure de pub, le public voit un plateau retourné. Les agents de sécurité évacuent des manifestants par la force. Le présentateur est contraint d’intervenir pour mettre fin à des bagarres. Sachant que TPMP est à nouveau en direct, il n’a d’autres choix que d’essayer de calmer les tensions. Il a ensuite la parole aux agitateurs. Les manifestants ne voulaient pas faire de scandale. Mais, en pleine détresse, ils souhaitaient partager leur situation avec le plus grand nombre de personne et médiatiser leur situation. Ces individus étaient des “extras” de la restauration et de l’évènementiel. Ils ont une situation très précaire et sont les oubliés des subventions d’Etat instaurées pour aider la fermeture des restaurants. Avec l’aide de Cyril Hanouna, ils ont eu une occasion rêvée de parler du drame qu’ils traversaient en ce moment à cause de la crise du Covid-19.

Des Maîtres d’hôtel en colère interrompent #TPMP en direct et @Cyrilhanouna leur donne la parole ! pic.twitter.com/a9EDZyBWZZ — TPMP (@TPMP) October 6, 2020

Pour finir, pour justifier l’intervention des agents de sécurité, le présentateur de TPMP indique que si les manifestants arrivaient à le toucher, cela pourrait entraîner un renvoi des agents en poste. Ensuite, Cyril Hanouna avait fait la promesse de les convier pour leur donner la possibilité de s’exprimer dans de très bonnes conditions.