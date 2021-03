Vinaigre de cidre: Découvrez les incroyables vertus de cette boisson millénaire

Si vous n’utilisez pas le vinaigre de cidre, c’est le moment de le découvrir. Car cette boisson n’a vraiment que des avantages. Certains nutritionnistes conseillent même de l’utiliser régulièrement. Car si on en consomme au quotidien, on donne vraiment un grand coup de pouce à sa santé. En effet, le vinaigre de cidre n’apporte que des bienfaits au corps. La rédaction de LDpeople vous propose de découvrir les secrets de cette boisson.

Fini les petits maux du quotidien !

Le vinaigre de cidre est bourré de vitamines, d’enzymes, d’acides essentiels et d’oligoéléments. Ainsi, grâce à tout ça, il vous permet de réguler votre digestion. Les personnes qui ont des problèmes chroniques à ce niveau-là vous pouvoir se sentir soulagés. En effet, le cidre renouvelle de façon profonde la flore intestinale.

Le vinaigre de cidre baisse le mauvais cholestérol !

D’après certaines études scientifiques, le vinaigre de cidre pourrait aider à baisser le mauvais cholestérol. En effet, cela serait dû à l’acide acétique qu’il contient.

Une peau de pêche !

Avec le vinaigre de cidre, vous aurez également une très belle peau. Car c’est un antibactérien reconnu. Vous pouvez par exemple l’utiliser comme assaisonnement dans une salade. Il n’y a rien de plus simple ! Au sein de la rédaction de LDpeople, on a déjà testé. Et on adore !

Il permettrait de lutter contre l’arthrite

Le vinaigre de cidre regorge enfin de potassium. Il permet ainsi de lutter contre les douleurs d’articulations. On vous conseille pour cela d’en consommer tous les jours une petite quantité.

Le cidre fait son come-back !

« Depuis deux, trois ans, nous assistons à un renouveau du cidre en France qui est à mon sens très intéressant. A la façon de Vinexpo, à Bordeaux, la filière a organisé en février dernier (2020) son premier CidrExpo à Caen. On voit arriver plein de nouvelles marques, de nouvelles saveurs, des cidres de très haute qualité et de nouvelles AOP (Cidre du Cotentin, du Perche…). Nous souhaitons participer de cette dynamique. Nous sommes à ce jour référencé chez Franprix , sur Cdiscount , et serons très prochainement chez Biomonde et NatureO. » explique Pierre-Henri Agnès, co-gérant de La Chouette au magazine LSA. Cette société se tourne vers l’export du cidre partout dans le monde.

Casser les codes du cidre

« De façon assez récente, certains acteurs, dont nous faisons partie, ont décidé de casser les codes traditionnels du cidre. Par exemple, nous ne communiquons pas sur les notions de cidres « brut » ou « doux » mais préférons parler de cidre fruité voire gourmand et décrire des saveurs. L’interprofession semble aller aussi dans cette voie, je pense que c’est pertinent pour diversifier les instants de consommation de cette boisson. », poursuit-il ainsi.

Le cidre français fait un carton à l’étranger !

« Nous réalisons près de 90 % de notre activité à l’export et sommes entre autre commercialisés dans des restaurants français ou hôtels haut de gamme, en Asie et en Europe principalement. La touche française plait et nous avons de bons arguments à mettre en avant pour valoriser la qualité des cidres français ( pur jus, utilisation de pommes à cidre…). A Hong-Kong, où est basé mon associé, leur passé britannique a laissé la tradition des ciders dans la région, le cidre est donc déjà dans les mœurs. »

Le cidre à l’apéro, nouvelle tendance ?

Mais Pierre-Henri Agnès se réjouit également de voir le cidre ré-apparaître également en France. Le cidre à l’apéro, nouvelle tendance ? « Le travail des acteurs du cidre commence à se voir. Quand je vais à Paris je remarque de plus en plus de restaurants et de bars ont un cidre sur leur carte, tant mieux ! A l’étranger, nous profitons de l’engouement des bières artisanales pour valoriser notre boisson. », souligne-t-il également.

Et de poursuivre : « En GMS française, cela prend plus de temps, mais de plus en plus de « category managers » ou acheteurs perçoivent le cidre en format individuel comme une véritable nouvelle unité de besoin, à placer aux côtés des bières. » Bien évidemment, nos confrères du magazine LSA avaient réalisé cette interview avant la crise sanitaire. A l’époque, les bars et les restauraient ouvraient encore leurs portes au public.

