Vincent Cassel endeuillé, au plus mal, bouleversé, son frère dévoile une bien triste nouvelle

Décidemment, l’année 2020 n’est pas une année comme les autres. Mathias et Vincent Cassel, frère de Vincent et membre du groupe de hip hop Assassin, a fait part d’une terrible nouvelle sur son compte Instagram. Explications.

Mathias Cassel en deuil, il s’exprime sur Instagram

Mathias Cassel, frère de Vincent Cassel, s’est exprimé il y a quelques heures sur son compte Instagram. Ce dernier est en deuil, un membre de son groupe de hip hop Assassin est décédé le 6 novembre à l’âge de 47 ans :“Je n’ai pas de mot, mon cœur est en mille morceaux. Le grand DJ Duke nous a quittés aujourd’hui. Repose en paix l’ami. Que le paradis t’ouvre ses portes” écrit-il. Si les causes de sa mort ne sont pour l’heure pas connues, de nombreuses personnalités ont souhaité lui rendre hommage.

Ainsi, Akhenaton, membre du groupe IAM, a laissé un message sur les réseaux sociaux : “Je viens d’apprendre la disparition de mon ami, mon frérot, DJ Duke, dj du groupe mythique Assassin. Je suis tellement fier de t’avoir connu et d’avoir fait ces titres avec toi. Le hip hop français vient de perdre un grand monsieur”.Oxmo Puccino y est également allé de son petit mot : “Une nuit est passée. Le jour ne veut plus se lever. Mes yeux sont secs, ne peuvent pleurer. Vincent Cassel Un ami s’en est allé. Généreux. Drôle. Audacieux. Passionné. Et tant d’autres qualités qui font de toi un ami. […] Le rap français te doit beaucoup. Le pire dans la perte, c’est pas l’être aimé mais le temps de s’consoler, car quand on meurt, c’est pour si longtemps… Définitivement”.

Vincent Cassel toujours très proche de Monica Belucci

Vincent Cassel a toujours été proche de Monica Belucci. Malgré leur divorce, il n’y a aucune friction entre l’ex couple : “Je ne ferais jamais de mal à Monica. Je l’aime beaucoup et je la respecte. Si elle avait besoin de moi, je la rejoindrais à l’autre bout du monde. La pire chose est de faire du mal à l’autre intentionnellement. Par vengeance, par exemple” a notamment déclaré l’acteur. Même son de cloche pour la jeune femme qui déclare : “Il y aura toujours de l’amour entre nous. Même si nos routes se séparent, Vincent et moi serons toujours là l’un pour l’autre“.

D’ailleurs, petite anecdote, quand ils étaient encore ensemble, Vincent Cassel faisait tout pour son épouse et même lui ramener les perruques : “Monica Bellucci, incarnation de la beauté italienne, a des cheveux très fins. Elle porte parfois des perruques dans lesquelles nous pratiquons des petites ouvertures pour faire passer de fines mèches (…) C’est Vincent Cassel qui, chaque semaine, rapporte les perruques au nettoyage”.