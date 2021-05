Vincent Cassel, l’acteur caméléon

A l’affiche du film 6 X CONFINÉ.E.S en 2021, Vincent Cassel sera à nouveau au cœur de l’actualité cinématographique. Le fils de l’acteur Jean-Pierre Cassel et de la journaliste Sabine Cassel-Lanfranchi, possède une filmographie conséquente. Avec son look toujours très décontracté, on le croise souvent dans les rues de Paris avec son fameux pantalon cargo, très large. Sur cargo-style.com, on peut trouver ce genre de modèle en quelques clics.

Vincent Cassel est né en 1966 à Paris. Lorsqu’il est jeune, il passe ses vacances estivales à Arcachon, où son papi s’occupe du cinéma de la plage. Il a l’occasion de voir de nombreux films dans des univers très variés.

Une rencontre déterminante avec Mathieu Kassovitz

A 16 ans, il choisit d’intégrer l’école du cirque et joue ses premières pièces en Belgique. Il va ensuite à New York où vit sa mère. A 18 ans, il multiplie les cours de manière très intensive. Sa rencontre avec Mathieu Kassovitz est déterminante. Il lui confie le rôle de Vinz, dans le film devenu culte La haine en 1995.

Le film est un gros carton et ce rôle permet à l’acteur d’avoir une deux nominations aux Césars. Kassovitz va ensuite le retrouver dans le film Les rivières pourpres qui va faire le plein dans les salles. Vincent Cassel a le goût de la transformation. Pour joueur le truand, dans Mesrine en 2008, il a pris beaucoup de poids pour se mettre dans la peau du personnage. Il a décroché de nombreux prix pour cette performance.

A la conquête des Etats-Unis

Vincent Cassel se fait aussi remarquer outre-Atlantique. Il figure par exemple au casting d’Ocean’s twelve, en 2004 et Ocean’s thirteen en 2007. En 2015, il joue aussi dans Tale of Tales de Matteo Garrone.

Côté sentimental, il a eu une longue histoire avec la sublime comédienne Monica Bellucci. En 1997, ils se retrouvent dans Dobermann et tourneront ensemble dans de nombreux films. Ils ont deux filles : Deva et Léonie. En 2013, le couple rompt. En 2016, Cassel retrouve l’amour aux côtés de Tina Kunakey. En 2018, le couple passe par la case mariage. Début 2019, Tina Kunakey diffuse un cliché sur son compte Instagram pour montrer qu’elle est enceinte, en avril 2019, elle donne naissance à Amazonie, une petite fille.