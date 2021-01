Vincent Cassel poste un cliché osé où il essai de déshabiller Tina Kunakey et c’est le buzz

Afin de fêter cette nouvelle année qui commence, Vincent Cassel et sa compagne ont partagé un souvenir mémorable sur les réseaux sociaux. En effet, l’ancien compagnon de Monica Bellucci, est désormais en couple avec la belle Tina Kunakey. La belle brune et l’acteur profitent donc de l’occasion des vœux de nouvel an pour publier deux photos des plus surprenantes. En effet, le beau comédien n’hésite pas à tenter d’enlever la jolie tenue de sa compagne. Il n’en fallait pas plus pour créer de nombreuses réactions parmi ses admirateurs. LD People revient sur cette publication qui crée une fois de plus l’événement.

Vincent Cassel : sa compagne publie des photos de leur séjour au Brésil

Une vie de rêve

Décidément, Vincent Cassel et sa compagne Tina Kunakey semblent être tombés follement amoureux de cette région du monde. En effet, les tourtereaux passent régulièrement quelques semaines par an au Brésil. Cette fin d’année 2020 était donc l’occasion pour eux de repartir vers cette destination paradisiaque. Et comme à son habitude, la compagne du célèbre acteur en profite pour partager quelques clichés de ces vacances totalement idylliques. En couple depuis près de 5 ans, les deux stars semblent visiblement faits l’un pour l’autre.

Malgré les plus de 30 ans qui les séparent, leur complicité n’est en effet plus à démontrer. Mariés depuis 2018, Vincent Cassel et Tina Kunakey filent le parfait amour. Ce vendredi 1er janvier, l’épouse de l’acteur a une fois de plus démontré à sa communauté combien ils sont heureux ensemble. Via son compte Instagram, la belle brune souhaite ainsi une bonne année à ceux qui la suivent en leur envoyant un ” au revoir 2020 “ en portugais. LD People vous parle également ce qui fait le buzz sur l’un de ses clichés.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par VINCENT CASSEL (@vincentcassel)

Deux magnifiques photos

Sur la première publication, Tina Kunakey se tient sur le dos de Vincent Cassel. Et de toute évidence, elle ne semble pas prête à le laisser partir. En effet, elle le serre de toutes ses forces contre elle alors que sur le deuxième cliché, c’est plutôt l’inverse. En effet, sur cette seconde photo, le célèbre comédien enlace celle qu’il aime. Pourtant, les fans du couple peuvent remarquer un petit détail amusant. En effet, Vincent Cassel mord les ficelles qui retiennent son vêtement. Mais fort heureusement pour eux, les internautes n’ont pas pu découvrir la fin de cette séquence qui aurait pu se révéler plus que scabreuse.

En tout cas, les réactions n’ont pas manqué sur la toile. Les internautes ont effectivement félicité la jeune femme pour sa beauté et le magnifique quinquagénaire de la chance qu’il a. ” Tu as la belle vie Vincent “, ” Quelle photo merveilleuse “, ” Vous êtes magnifiques “. Voilà donc des publications sur les réseaux sociaux qui n’auront laissé personne insensible. De toute évidence, Vincent Cassel et sa belle semblent prendre du bon temps sur l’une des plus belles plages de la région. Il faut dire que le couple paraît totalement dingue de ce petit coin de paradis. Au point d’avoir donné le prénom d’Amazonie à leur fille, née en avril 2019. Voilà donc un bonheur qui est agréable à voir en cette période pas toujours très réjouissante.