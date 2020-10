Vincent et Pascale (L’amour est dans le pré): On en sait plus sur la rupture brutale des 2 participants

Ce lundi 26 octobre, M6 a diffusé un nouvel épisode de “l’amour est dans le pré”. Lors de celui-ci, les téléspectateurs en ont appris un peu plus sur les circonstances de la rupture de Pascale et de Vincent, deux anciens candidats de l’émission. Explications.

Tout avait pourtant bien commencé entre Pascale et Vincent

Candidats de l’amour est dans le pré 2015, Vincent et Pascale avaient débuté l’aventure par un magnifique moment lors des speed-dating. D’ailleurs, ils avaient confié quelques temps plus tard, avoir triché puisqu’ils étaient entrés en contact avant le tournage : “Nous nous sommes téléphonés ! J’ai creusé pour trouver son numéro, j’étais motivée. Nous avons discuté pendant trois heures. Son honnêteté m’a bouleversée” avait notamment dit la jeune femme dans un entretien pour nos confrères de Télé 7 jours.

Malgré une petite crainte, Pascale et Vincent avaient décidé de participer à l’émission et d’apprendre à mieux se connaître : Malgré la peur, nous nous sommes vus. Il voulait que je fasse l’émission. Pas moi. Mais il m’a fait changer d’avis. Je lui ai envoyé un poème qu’il fallait déchiffrer pour me connaître” explique l’ancienne prétendante. Et ils ont bien fait puisqu’ils avaient rapidement officialisé leur relation et avaient fini l’aventure ensemble. Malheureusement pour eux, cette belle histoire n’a pas duré très longtemps.

Une rupture brutale entre Pascale et Vincent

Ce lundi 26 octobre, comme à son habitude, l’émission a pris des nouvelles d’anciens agriculteurs. L’occasion de prendre des nouvelles de Vincent qui avait quitté l’aventure en couple avec Pascale. Si les deux tourtereaux semblaient nager dans un bonheur naissant et que les sentiments semblaient forts entre eux, la suite à été moins rose. En effet, en juin 2019, dans les médias, les téléspectateurs apprenaient qu’entre Pascale et Vincent, l’amour se conjuguait au passé.

Et effectivement, dans l’émission de ce lundi, le maraîcher s’est présenté sans Pascale, mais aux côtés de Ricou. La production est ainsi revenue sur les circonstances de la séparation entre les deux :”Vincent avait trouvé l’amour avec Pascale, son unique prétendante. Malheureusement, après un an de vie commune, leur histoire s’est brutalement terminée. Pascale a quitté Vincent du jour au lendemain“. Si on n’en saura pas plus pour le moment sur la rupture, on sait que l’homme n’a pas encore trouvé l’amour. Cependant, il peut se consoler avec ses amis. Force est de constater qu’il a réussi à récolter de belles amitiés durant toute l’aventure. C’est déjà ça de pris.