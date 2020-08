Vincent Lagaf’ : Un grand retour sur TF1, dans une émission phare, on dévoile tout !

Qui ne se souvient pas de Vincent Lagaf’ ? Animateur-star des années 1990 et 2000, il ne passait jamais inaperçu, que ça soit sur le plateau de L’Or à l’appel, Le Bigdil ou encore Crésus sur TF1 où il faisait son apparition par une cascade. Mais après une longue et glorieuse carrière d’animateur, c’est dans des films de fiction que Vincent Rouïl de son vrai nom a voulu percer. C’était le grand tournant de sa carrière, dans les années 2000. Il était alors au sommet de sa gloire. Et pourtant, sa reconversion ne s’est pas du tout passée comme il l’avait prévue.

Ses premiers pas dans le métier d’acteur semblaient pourtant prometteurs. Lassé par le petit écran, l’animateur vedette de TF1 veut alors s’essayer à de nouveaux challenges. Il sort de son rôle d’humoriste pour se mettre dans la peau d’un futur comédien. Exit les costumes bariolés de clowns, il adopte un nouveau look et se rase même le crâne. C’était d’ailleurs lui qui était prévu pour incarner le personnage principale Tom Delormes de la série Camping Paradis.

Le plus gros bide de sa carrière !



Vendredi 14 août dernier, BFM TV est revenu sur ses échecs les plus cuisants. Et le plus gros bide qu’ait connu Vincent Lagaf’ dans sa carrière, c’est certainement la comédie Le Baltringue. L’animateur jouait le rôle principal de ce long-métrage. Malheureusement pour lui, le public n’a pas du tout été au rendez-vous. Bien pire : les critiques ont été féroces. Un coup dur pour l’artiste qui tenait non seulement le rôle principal, mais qui en plus avait co-écrit l’histoire. Et qui croyait dur comme fer à la réussite de ce film : “Voilà qu’un nouveau chapitre du grand livre est en train de s’ouvrir…“, expliquait-il fièrement à l’époque à TV Magazine. Aujourd’hui, Le Baltringue se classe très bien… mais dans le top des nanars sur Nanarlands, “le site des nanars sympathiques”.

Ver esta publicación en Instagram L’aventure Robinson @marinelorphelin_off & @vincelagaf Una publicación compartida de Vincent Lagaf (@vincelagaf) el 2 Ago, 2019 a las 11:34 PDT

Et bien avant Le Baltringue, il y a eu d’autres tentatives pour devenir un acteur digne de ce nom. L’homme qui criait “bip bip” avait fait partie du casting de Sous le soleil en 2005. C’était une simple apparition mais un bon début. Vient ensuite l’occasion de crever l’écran dans Camping Paradis.

Camping Paradis écrit pour Vincent Lagaf’

C’est Laurent Ournac, qui a interprété le rôle de Tom Delormes à la place de Vincent Lagaf’, qui dévoile en 2017 à Télé-Loisirs comment tout s’est déroulé : « Ça ne devait pas être moi qui devait jouer dans Camping Paradis. C’était une série qui avait été écrite bien avant mon arrivée sur le projet et elle aurait dû être jouée, au départ par Jean-Marie Bigard et après par Vincent Lagaf’. » Comme Laurent Ournac connaît un franc succès avec Mon incroyable fiancé, c’est finalement lui qui décroche le rôle. « C’était vraiment écrit pour Vincent Lagaf, parce que le mec était hyper sportif, avait assuré Laurent Ournac. Il courait dans tous les sens, il faisait du jet ski, des cascades, de l’escalade, il faisait tout ce que je ne sais pas faire moi. » Laurent Ournac explique que son rôle a été adapté à lui, pour en faire un « directeur de camping plus débonnaire, plus dans l’humain et dans l’écoute de ses clients ». Sans les cascades de Vincent Lagaf’ donc. Une chose est sûre : la série aurait été très différente si Vincent Lagaf’ avait incarné Tom Delormes !

Alix Brun