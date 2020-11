Vincent Perrot craque en évoquant le décès de sa mère, un départ brutal et douloureux

Vincent Perrot est un célèbre journaliste, animateur à la radio mais aussi à la télévision. Invité dans l’émission de Jordan De Luxe, il se confie sur le décès de sa mère qui reste une vive blessure pour lui. L’animateur est heureux de parvenir, trois ans après son départ, à évoquer cet être qui comptait tant pour lui. Il avance tant bien que mal avec la peine de l’avoir perdue. Vincent Perrot et sa mère avait une relation fusionnelle qui rend encore davantage douloureux son départ. Un moment d’émotion sincère et bouleversant pour son audience.

Vincent Perrot ne peut évoquer le décès de sa mère sans ressentir une grande tristesse

Vincent Perrot parle enfin à cœur ouvert dans L’instant de Luxe. L’animateur a d’abord hésité avant d’aborder le sujet délicat de la mort de sa mère. Elle était une personne très présente dans sa vie. Car Vincent Perrot perd son père très jeune, sa mère et lui se sont rapprochés pour faire face ensemble à cette épreuve. Elle était doté d’une grande capacité d’écoute et les critiques constructives qu’elle lui apportait, dans divers aspects de sa vie, étaient précieuses pour lui. Vincent Perrot affirme que l’écoute d’une mère est une chose irremplaçable. Bien qu’il soit entouré d’une famille, sa femme et leurs deux enfants, la perte de sa maman reste un événement tragique.

Emportée par un “cancer fulgurant”, la mère de Vincent Perrot lui manque encore et lui manquera toujours. Ce fut un événement vécu avec une grande violence par le journaliste. Présent à ses côtés jusqu’à la “dernière minute” de sa vie, Vincent Perrot est tout de même satisfait de réussir à parler d’elle en public. Lui rendre hommage est essentiel pour l’animateur et malgré les tremolos dans sa voix, il va au bout de son discours.

Une séquence bouleversante dans L’instant de Luxe

Vincent Perrot est conscient que jamais il ne pourra véritablement être en paix avec l’idée que sa mère ne soit plus de ce monde. Mais il sait aussi que la vie continue et que l’avenir qu’il construit avec sa famille compte plus que tout. Pourtant, les larmes ne sont pas loin pendant qu’il évoque ce drame. Un traumatisme comme pour toutes les personnes qui perdent un proche en somme.

Cela faisait longtemps dit-il, qu’il n’était pas parvenu à parler de sa mère dans s’effondrer. Vincent Perrot sait alors que même les blessures les plus vives peuvent guérir. Les cicatrices restent néanmoins, mais c’est donc avec une joie non dissimulée qu’il évoque enfin son traumatisme. Perdre sa mère est certainement l’épreuve la plus difficile que l’animateur ait eu à affronter. Et c’est donc l’occasion de se réjouir car Vincent Perrot prend conscience de sa force retrouvée. Jordan De Luxe ne cache pas son émotion devant les confidences de son invité. Et il est également heureux de lui avoir permis de se soulager d’un des poids du deuil.