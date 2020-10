Violemment dézinguée sur la toile Sophie Davant répond et ne se laisse pas faire !

Sophie Davant sait manier les réseaux sociaux avec talent. Aussi, lorsqu’elle se fait tacler par des internautes, elle sait riposter. Récemment, des membres de sa communauté l’ont visée car elle ne portait pas de masque sur une photo qu’elle a publiée. L’animatrice a aussitôt tenté de calmer la fausse polémique.

Ce samedi 17 octobre 2020, Sophie Davant a partagé les coulisses de l’émission La Lettre sur Instagram. Elle souhaitait ainsi donner un aperçu de ce nouveau programme. Sur le cliché, on la voit poser au milieu de ses collègues. Et derrière, on aperçoit même le public, assis.

« Mon équipe technique chérie! Merci à vous d’être là, fidèles et pros! J’ai besoin de vous! Sur le tournage de #lalettre . #dreamteam @dm_magali @aurore_stylist @katarinaanicmakeup« , écrivait-elle en légende. Seul hic : il n’y a que Sophie Davant qui ne porte pas de masque.

La polémique enfle en un rien de temps

Des abonnés ont aussitôt élevés la voix pour protester. D’après eux, l’animatrice se croit supérieure à la loi. Très vite, la polémique a enflé. Les internautes ont multiplié les commentaires sur son compte pour la lyncher violemment.

Un homme plein de mépris et de frustration la prend à parti

On pouvait lire notamment la réprobation suivante : « Madame est dispensée du masque ??? et vous pensez être un exemple pour nous ??? grave erreur !!! si votre équipe est pro ce n’est pas votre cas !!!! » , tançait un homme visiblement plein de mépris et de frustration.

L’animatrice de 57 ans a dû s’étonner de l’ampleur des reproches. Elle a en tous cas très vite répondu pour remettre le cliché dans son contexte. La maman de Valentine et Nicolas Sled a ainsi expliqué : « Difficile de mettre un masque pour des raccords maquillage. Après, je le remets, évidemment ! ». Elle ne s’est pas laissé faire et elle a même expliqué à ses détracteurs : « je l’enlève pour présenter l’émission. Raccords maquillage…et puis, je le remets bien sur! ».

Malgré ses explications, les internautes en colère n’ont rien voulu savoir. Les agressions verbales ont malheureusement continué. « Y a pas besoin de maquillage avec le masque im faut arrêter de décrire supérieure aux autres sophie d’avant est mal dans peau respectons les règles sanitaires et les autres », pouvait-on découvrir sur son compte. Des individus se sont permis des réflexions bien pires.

“Vous pourrissez la vie des gens et la vôtre… soyez plus intelligents que cela.”

Heureusement, des abonnés ont pris la défense de Sophie Davant. Notamment cette personne qui a bien résumé la situation : « Incroyable cette polémique sur le masque. Pensez à Sophie qui est simplement au travail, qui l’a enlevé pour la photo, ou le temps d’une retouche maquillage. Vous devriez plutôt être content qu’elle ajoute du contenu pour ses « followers » et qu’elle puisse continuer son activité qui est de nous divertir. Reprenez vos esprits messieurs dames, arrêtez les psychoses tout en restant consciencieux. Vous pourrissez la vie des gens et la vôtre… soyez plus intelligents que cela. »

Alix Brun