« Violence totale » Pierre Palmade choqué par une fan au comportement incompréhensible!

Mercredi 3 février, M6 diffusera le 3eme volet de “Grand Restaurant”. Dans ce téléfilm, l’humoriste Pierre Palmade revient sur ses mésaventures vécues dans les établissements de bouche.

Pierre Palmade: Les téléspectateurs vont découvrir le 3eme volet de Grand Restaurant ce mercredi 3 février sur M6. Pour l’humoriste, c’est avant tout l’occasion de se remémorer ses pires (et ses meilleurs) moments vécus dans un restaurant.

Cela faisait maintenant 10 ans qu’il avait présenté Grand Restaurant II. Il revient aujourd’hui sur M6 avec la suite ! Au sein de la rédaction de LDpeople, on se réjouit d’avance. On avait en effet beaucoup apprécié Grand Restaurant II. A noter que ce 3eme volet s’intitule Réouverture après travaux.

A 52 ans, l’humoriste raconte ici la vie d’un gérant de restaurant qui affronte une journée de travail très spéciale ! En effet, c’est pour lui la réouverture de son établissement après une fermeture de longue durée. Il va devoir se confronter à des clients hauts en couleur. Et c’est même sans compter sur son personnel qui n’est parfois pas facile à vivre !

Pierre Palmade: 40 comédiens payés exactement pareil !

Pierre Palmade affiche un magnifique casting pour cette 3eme édition. On retrouvera en effet à l’affiche Marthe Villalonga, Isabelle Huppert, Julie Gayet, Gérard Jugnot ou encore Pierre Arditi. Au total, Pierre Palmade a embauché 40 comédiens ! « Tout le monde a le même cachet. Comme ça, il n’y a pas de dispute » a-t-il ainsi dévoilé sur Europe 1 mardi 2 février.

Son amie de toujours Muriel Robin a essuyé un cuisant échec dernièrement avec son téléfilm I Love You Coiffure sur TF1. On souhaite à Pierre Palmade de trouver son public sur M6 ! En tous cas, il se démène pour assurer la promo de ce divertissement.

Une “violence totale !”

Ces derniers jours, Pierre Palmade a en effet enchaîné les interviews. Alors qu’il était invité par Sud Radio, Valérie Expert a posé quelques questions à l’ex-mari de Véronique Sanson. La journaliste lui a notamment demandé quel avait été son pire moment au restaurant.

Pierre Palmade a alors enchaîné sur le « truc incroyable » qu’il avait subi à cause d’une fan. Il a expliqué qu’il se trouvait « avec des amis » : « Une fille arrive, elle me demande un autographe, débute-t-il. Je sors une photo, je signe l’autographe ».

« C’est ce qu’on appelle une conn*sse «

L’ancien membre de la troupe des Enfoirés pensait que la scène allait s’arrêter là. Mais pas du tout ! La soi-disant fan est alors revenue près de lui. « Elle prend la photo, elle la déchire et elle me dit “Regardez à quel point je m’en fous de vous !” ». Pour l’humoriste, ça a été une « violence totale ». « C’est ce qu’on appelle une conn*sse mais ça m’a marqué », a-t-il conclu. On ne sait pas si les téléspectateurs retrouveront cette scène dans Réouverture après travaux !