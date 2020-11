Violent règlement de compte dans Balance ton post! Raquel Garrido démonte fortement Cyril Hanouna en direct

Ce jeudi 22 octobre 2020, la tension est bien montée sous les projecteurs de TPMP. Raquel Garrido et Cyril Hanouna se sont affrontés comme deux gladiateurs dans une arène. La chroniqueuse insoumise a été une nouvelle fois rabrouée par l’animateur et son équipe de chroniqueurs.

Balance ton post: Dans le numéro de ce jeudi 22 octobre, les chroniqueurs de TPMP remettaient en cause l’anonymat sur les réseaux sociaux. Suite à l’assassinat de Samuel Paty, Agathe Auproux a considéré ces plateformes comme porteuses d’une “haine ambiante”. Mais Raquel Garrido n’a pas du tout vu le rapport.

La tension est vite montée sous les projecteurs de TPMP. Cyril Hanouna a haussé le ton d’un cran. Il n’en fallait pas plus pour une belle escalade verbale avec l’épouse d’Alexis Corbière. « On me dit tout le temps ‘Raquel, tu pars loin’, mais là vous partez très loin », a-t-elle rétorqué, déjà bien agacée. « Là différence, c’est que là on part loin, mais c’est intéressant », lui a aussitôt répondu Cyril Hanouna avant d’enchaîner sur un autre sujet.

Balance ton post: Mais Raquel Garrida n’est pas passée à autre chose. « Tu m’as fait le coup il y a quinze jours de me prendre de haut. On a eu une conversation toi et moi, je t’ai dit que c’était fini », a-t-elle lâchée avec fureur. Cyril Hanouna s’est contenu mais on sentait quand même la colère monter en lui. « Ici, il y a des règles », a rappelé l’animateur.

Un vrai langage de sourds !

Il n’a pas hésité à faire la leçon devant tout le monde à la conseillère municipale de Bagnolet : « Arrêtez de parler sur tout le monde. On vous aime beaucoup mais vous n’êtes pas chez vous ». “ Je m’en fous que tu m’aimes, je veux juste que tu me respectes ”, a rebondi la principale intéressée.

Cette fois-ci, Cyril Hanouna n’a pas hésité à hausser la voix : « Vous commencez sérieusement à nous chauffer. Vous ne respectez personne autour de la table et je ne suis pas le seul à le dire ». Comme deux gamins, la chamaillerie ne pouvait plus s’arrêter : « C’est pas vrai », a lancé Raquel Garrido. « Tu utilises ton magistère pour me cibler et je commence à en avoir ras-le-bol », s’est-elle désolée.

L’animateur n’en pouvant plus lui a indiquant la porte : « Si vous en avez ras-le-bol Raquel, quittez l’émission. Arrêtez de vous sentir stigmatisée. Vous venez nous voir toutes les semaines ».

Raquel Garrido la récidiviste de TPMP

Balance ton post: Raquel Garrido n’en est pas à sa première esclandre en plein directe. Jeudi 8 octobre, Cyril Hanouna posait la question suivant à ses invités : “Marine Le Pen peut-elle devenir présidente ?” Raquel Garrido, proche de Jean-Luc Mélenchon, les sondages ne seraient que des instruments politiques mensongers. Hors d’elle, En furie, la partisane de la France insoumise a coupé la parole à Yann Moix : “Je ne peux pas te laisser dire que les sondages sont fiables en France!” Cyril Hanouna a tenté de la calmer, en vain. Puis il s’est exclamé : “Raquel, ce n’est pas possible ! On n’en peut plus de vous ! Vous fatiguez tout le monde.” A croire que rien n’a changé…