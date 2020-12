Vitaa : affiche un Maxi décolleté plongeant qui va faire chavirer le cœur de l’ensemble des internautes

Comme à son habitude sur les réseaux sociaux, Vitaa a de nouveau fait fureur grâce à sa toute dernière publication. La rédaction de LD people va vous expliquer pourquoi le cliché a fait chavirer l’ensemble des internautes. Explications.

Vitaa publie un nouveau cliché d’elle

Après avoir fait fureur pour ses tenues lors de la 22ème cérémonie des NRJ Music Awards le 5 décembre dernier, Vitaa a récidiver il y a quelques heures en publiant une nouvelle photo d’elle sur son compte Instagram. Et cette-fois-ci on peut la voir plus sublime que jamais. En effet, la jeune femme apparaît dans un chemisier noir à gros boutons et manchettes blanches. Mais ce n’est pas tout, permet aux internautes de voir les belles formes de la chanteuse.

Vitaa sexy : elle ose un décolleté (très) plongeant qui en dévoile un peu trop… – Femme https://t.co/TdxfLVSHRE https://t.co/JGqtlWaHhh — Miss Fashionista (@MissFashionist4) December 21, 2020

Au niveau de la mise en beauté, elle a notamment misé sur des ondulations dans les cheveux et un maquillage assez simple et efficace. Et comme d’habitude, ce look a été commenté par les internautes et pour le moins qu’on puisse dire, c’est que tout le monde apprécie : “Tu es vraiment très belle”, “Tu es sublime, c’est incroyable”, “Tu es magnifique” pouvait-on notamment lire dans les commentaires.

Vitaa coupe son téléphone dès qu’elle rentre chez elle

Plutôt discrète sur sa vie privée, Vitaa est totalement différente lorsqu’elle rentre chez elle. D’ailleurs, c’est le seul endroit où elle se sent comme tout le monde : “Dès que je passe la porte de chez moi, je ne suis plus la chanteuse Vitaa. Je ne réponds même plus au téléphone… Ma vie est ainsi compartimentée dans la mesure où je sais que mon métier est cruel, parfois même malsain. Il peut vous bousiller !”. Et justement, la chanteuse sait de quoi elle parle, puisqu’elle a pu voir ce que le métier pouvait faire sur certaines personnes. Le tourbillon médiatique a failli lui enlever l’une de ses meilleures amies : Diam’s.

A l’écoute sur #GénérationsTubes : Diam’s – Confessions Nocturnes Avec Vitaa (2006) . pic.twitter.com/tnZbN9e09z — Webradio Générationstubes (@webradioGTubes) December 1, 2020

En 2006, alors que Vitaa entrait seulement dans le paysage de la chanson grâce à son duo avec Diam’s, elle a pu voir sombrer sa copine : “Elle m’a emmenée partout. J’ai appris le métier avec elle, et je l’ai vu devenir malheureuse alors qu’elle a toujours tout donné. Je sais que la musique peut faire mal”. Heureusement, elle a su arrêter avant d’en arriver à commettre un geste fou, et aujourd’hui elle a retrouvé la sérénité loin des projecteurs : “Elle est très heureuse de la vie qu’elle mène, très loin de tout ça” confirme notamment la chanteuse. La rédaction de LD People espère que ce genre de chose n’arrivera plu.