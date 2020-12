Vitaa clachée par Booba sur la toile, c’est très (très) violent! Ça vaut le détour d’être vu!

Une fois de plus, le rappeur Booba risque encore de faire parler de lui. En effet, le célèbre artiste vient de tacler la chanteuse Vitaa en direct sur son compte Instagram. Dès lors, les internautes se demandent pourquoi il a réagi de la sorte ? Alors s’agit-il d’une nouvelle polémique en perspective ? En tout cas, cela ne serait pas la première fois que Booba décide de créer l’événement. LD People vous en dit plus sur le fond de cette histoire.



Vitaa : visiblement Booba n’est pas l’un de ses fans!



Un nouveau tacle de la part du rappeur



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par V I T A A (@vitaa)

Bien évidemment, Booba fait partie des artistes les plus importants de sa génération. D’ailleurs, chacun de ses titres se retrouve rapidement en tête des ventes. Et personne ne peut nier son talent évident. Mais le duc, comme il aime se faire appeler, est également très célèbre pour ses prises de position ou ses clashs avec d’autres artistes, comme récemment avec Vitaa. Le plus célèbre en date est bien évidemment sa rivalité avec Kaaris. D’ailleurs, les deux hommes sont allés très loin dans leur échange.



Puisque les fans des deux rappeurs se rappellent cette altercation qui a fait grand bruit. Mieux encore, les deux hommes étaient prêts à s’affronter sur un octogone afin de régler leur compte. D’ailleurs, plusieurs dates avaient été déterminées afin que ce combat ait lieu. Mais finalement, la rencontre n’aura jamais pu être finaliste. Aujourd’hui, Booba semble avoir une dent contre une autre artiste. Mais alors que reproche Booba à Vitaa ? LD People tente de lever le voile sur ce mystère.



Une demande plutôt anodine



Lorsque Vitaa fait à une demande à Booba sur les réseaux sociaux, jamais elle ne peut s’imaginer la suite des événements. En effet, celle qui est actuellement en duo avec Slimane souhaite se rapprocher de Booba. Ainsi, la chanteuse lui fait un simple appel qui semble bien anodin. Mais la réponse du rappeur ne se fait pas attendre. Et elle n’est vraiment pas dans le sens attendu par la chanteuse. En effet, Booba ne semble pas prêt à répondre par l’affirmative. Pire, les mots de l’artiste sont loin d’être sympathiques pour Vitaa. ” Pourquoi tu m’request toi !!!! “. Cependant, Booba va encore beaucoup plus loin. Car comme à son habitude, il n’est pas question pour lui de faire dans la demi-mesure. ” C’est Damba qu’on veut, pas toi, vieille chips, allez quitte vite !!!!! “.

Pire, il affiche en gros plan la demande de Vitaa avec sa réponse bien évidence. Alors d’où vient cette tension entre les deux stars ? Et que reproche Booba à Vitaa ? Il est difficile de se prononcer sans savoir pourquoi il a réagi ainsi. Mais probablement, la chanteuse ne s’attendait-elle pas à être clashée de cette manière. Voilà donc encore une attaque bien placée du rappeur comme il sait si bien le faire. Car si Vitaa espérait se rapprocher de Booba, il paraît évident qu’elle peut oublier rapidement cette idée. En tout cas, la réponse de Booba aura au moins le mérite d’être franche ! Ça, personne ne peut reprocher de toujours dire ce qu’il pense…