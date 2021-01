Vitaa, vivement critiquée pour ses photos du concert des Enfoirés, sa réponse est très cash !

De récents clichés de Vitaa semblent créer la polémique. En effet, la chanteuse a été photographiée dans les coulisses des Enfoirés comme c’est régulièrement l’habitude. Pourtant, un détail choque un internaute. Soumise à la pression, l’artiste décide de s’expliquer… Dès lors, la meilleure amie de Slimane prend la parole pour donner sa version des faits. LD People revient sur ses déclarations.

Vitaa : des photos qui dérangent

La chanteuse en très bonne compagnie

Vitaa fait maintenant partie de la famille des Enfoirés. Ainsi, la star n’hésite pas à donner de son temps pour cette noble cause. Depuis maintenant plusieurs décennies, les plus grandes stars françaises chantent pour Les Restos du cœur. Bien évidemment, Coluche ne pouvait se douter que son association allait perdurer dans le temps. Car l’humoriste espérait que cette détresse des plus démunis n’était que passagère. Mais force est de constater, que les demandes d’aide et de nourriture sont toujours à l’ordre du jour. Dès lors, les stars continue de se mobiliser afin de récolter des fonds.

Cette année 2021 est une fois de plus l’occasion pour le public de découvrir le show annuel proposé par quelques-unes des plus grandes célébrités françaises. Pour cette édition, le plateau sera une fois de plus composé de grands noms. Ainsi, Patrick Fiori, Kev Adams, Amel Bent, Kad Merad ou encore Soprano et Carla Bruni feront partie du concert. Vitaa fait également partie de la bande. Elle publie donc un message sur les réseaux sociaux afin de partager ce moment magique avec ses fans. Pourtant, un détail a attiré l’attention de ses followers. LD People revient sur ces critiques.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par V I T A A (@vitaa)

” Je ne comprends pas “

Vitaa était sans doute très loin de se douter des réactions qu’elle allait susciter. Car elle voulait simplement offrir à ses fans quelques souvenirs de sa participation aux Enfoirés. Aussi, elle publie sur Instagram les photos de ces moments particuliers passés aux côtés d’autres artistes. Elle en profite également pour demander à ses followers de faire preuve de générosité pour cette cause si importante à ses yeux. Son message a d’ailleurs été parfaitement entendu et suivi. Ainsi, son immense communauté l’a félicité dans sa majorité pour cette action noble et désintéressée. Pourtant, certains de ses followers se sont montrés beaucoup plus réservés. Au point de lui faire des reproches concernant son attitude jugée désinvolte.

Un internaute remarque donc que Vitaa ne respecte pas les règles en vigueur. Dès lors, il lui fait remarquer : ” Où sont les masques ? La distanciation sociale ? Je ne comprends pas “. Suite à ces reproches, Vitaa a donc décidé de prendre la parole. Car elle souhaite absolument mettre les choses au clair. Dès lors, elle explique que toutes les mesures nécessaires étaient en vigueur durant les tournages. ” Nous étions tous regroupés pendant 4 jours en bulle sanitaire (salle/hôtel). Personne ne sortait de l’enceinte et tous testés avant et pendant “. Voilà donc des précisions qui devraient faire taire ses détracteurs. Car pour l’occasion, les producteurs des Enfoirés paraissent visiblement avoir pris toutes les précautions indispensables. Dès lors, le show annuel pourra bien avoir lieu. Et finalement, c’est ça le plus important !