Vitaa dans une tenue ravissante: Robe courte et décolleté qui font rêver ses fans

Vitaa est une chanteuse que le grand public découvre lors de sa collaboration avec Diam’s. Cette expérience lui permet de sortir plusieurs albums et de s’imposer sur la scène musicale francophone. Elle continue de collaborer pour certains titres avec des stars du milieu telles que Stromae ou encore Maître Gims.

Active sur les réseaux sociaux, Vitaa est suivie par plus de 690 000 fans. Mais ses fans ne sont pas là que pour son actualité musicale. En effet, ils raffolent également des photos de Vitaa dans des tenues parfois très courtes.

Vitaa crée la sensation dans une robe très originale qui lui va comme un gant

Vitaa brille sur les réseaux sociaux depuis ses publications dans une robe plus qu’originale. La chanteuse sait faire rêver ses fans tout en restant fidèle à elle-même. Elle est alors capable de se montrer au naturel comme dans des tenues de scènes incroyables.

Vitaa fait le plein de commentaires positifs et sait que ses fans la soutiennent quoi qu’elle entreprenne. Un sentiment qui a de quoi booster l’ego de la jeune femme et la pousser à continuer de suivre son chemin. Un chemin tout tracé pour elle.

Les fans de Vitaa tombent tous d’accords sous les photos de la chanteuse. Ils ne manquent pas de lui faire savoir tout le bien qu’ils pensent d’elle. Et pour cause, sa robe la met en valeur et ce n’est pas une robe que l’on voit partout. Son originalité aurait pu faire hésiter les fans mais c’est une avalanche de compliments que reçoivent ses photos. Voyez par vous-même la tenue de Vitaa qui fait sensation sur la toile.

Tout le monde en parle sur la toile, les internautes sont sous son charme

Une robe noire, courte, bouffante et à rayures blanches met la silhouette de la jeune femme en valeur. Resserrée à la taille et avec un décolleté plongeant, Vitaa crée l’événement. Mais elle n’est pas non plus en train de suivre les tendances. Pas de tenues moulantes pour la chanteuse, elle crée la sensation en laissant sa robe faire deviner ses formes.

Le fait que sa tenue soit resserrée au niveau de la taille ne laisse pour autant pas d’équivoque sur sa taille de guêpe. Vitaa déjoue les codes de la mode pour imposer un style original qui séduit ses fans. Elle ne suit pas la mode mais reste malgré tout à la pointe des tendances. Et ce n’est pas la seule tenue de Vitaa qui nous permet d’avancer cela. Les fans de la chanteuse doivent le savoir, ils ne ratent pas une seule de ses publications.

Vitaa est une adeptes des changements de style et tout lui va

Tour à tour elle arbore des tenues très élégantes et des tenues décontractées. Dans les unes comme dans les autres elle affirme son style et les compliments pleuvent. Que Vitaa se montre au naturel ou non, elle fait l’unanimité auprès de ses fans. Sur son compte Instagram, c’est tout simplement flagrant.

Classique, chic, glamour et originale, les tenues de Vitaa font rêver ses fans. Que ce soit pour sa silhouette de rêve ou parce que ses vêtements sont superbes, Vitaa ne manque pas de susciter des réactions. Et heureusement pour elle, elles sont très positives. À l’aise en legging comme en robe de soirée, Vitaa séduit par sa capacité à s’adapter à n’importe quelle situation.

Les tenues de scènes de la chanteuse accumulent des likes en masse

Il ne faudra pas non plus oublier de rendre justice aux tenues de scènes de Vitaa. Comme toutes les grandes chanteuses, elle est capable de performer un show dynamique et haut en couleurs dans des tenues parfois peu confortables. En effet, les talons hauts pendant tout un concert pourraient effrayer certains personnes. Mais Vitaa ne recule devant rien pour afficher son style. Tout le monde est sous le charme, son talent n’a d’égal que sa beauté.

Mais Vitaa aime aussi partager son quotidien avec ses fans

Les tenues de scènes de Vitaa sont nombreuses sur Instagram et les fans en redemandent ! De plus, ce qui rend Vitaa si attachante aux yeux de ses fans, c’est que malgré son élégance et ses nombreuses tenues plus stylées les unes que les autres, elle est capable de se montrer en toute simplicité.

En effet, Vitaa mise sur son apparence mais ce n’est pas sa priorité. Concentrée sur sa musique, sa page Instagram lui permet surtout de partager des moments de sa vie avec ses fans. Ainsi, elle est tout à fait à l’aise lorsqu’elle décide de poster une photo d’elle dans son pyjama. Les fans de Vitaa ne sont même pas déconcertés par cette photo. Au contraire, ils adorent pouvoir admirer Vitaa sous toutes les coutures.