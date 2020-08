Vitaa en cycliste et décolleté : les fans séduits par son nouveau look, et vous ?

Vitaa n’en finit pas avec ses nouvelles tenues au top ! La fashionista n’hésite pas à mixer les indispensables sportswear du moment.

La chanteuse a toujours beaucoup de style, peu importe où elle va …

Grâce à son album Versus, elle s’est hissée en tête des charts. À 37 ans, elle s’est aussi imposée comme l’une des chanteuses les plus lookées du moment. Soit avec une robe de rêve bleu au décolleté plongeant sur les plateaux de télévision, soit en vacances en réalisant un défilé de tenues, toutes les plus belles et tendance les unes que les autres.

Ver esta publicación en Instagram Fly through the sky ✈️✈️ Una publicación compartida de V I T A A (@vitaa) el 16 Ago, 2020 a las 8:08 PDT

La jolie brunette a passé son séjour sous le soleil de Cannes et a fait défiler les looks d’été, qu’elle maîtrise à merveille.

Que ce soit la robe fleurie ultra-fendue ou le short paper bag en passant le bikini volanté, sa valise était remplie d’un tas de vêtement tous plus branchés les uns que les autres.

Et la chanteuse n’est pas près de s’arrêter, elle est d’abord passée par Paris afin de faire la promo de son nouvel album en duo avec son ami Slimane, la coach de The Voice Belgique puis elle est repartie mettre les pieds dans le sable, et sur la Croisette.

C’est en classe business que l’artiste a voyagé et qu’elle a troqué sa longue robe fendue contre une tenue sportive tendance.

Elle propose donc un look sport-chic ultra moulant dont toutes les amatrices de mode raffolent en ce moment.

Même lorsqu’elle doit prendre l’avion, la jeune maman affiche un look travaillé mais décontracté.

Vitaa adopte des vêtements moulants, fière d’afficher sa nouvelle silhouette très amincie et musclée, elle a enfilé un cycliste après avoir étrenné un pantalon flare à paillettes.

Ce cycliste est typique des années 1990 accompagné d’un top à bretelles gris anthracite.

Ver esta publicación en Instagram 🐆🐆🐆 Una publicación compartida de V I T A A (@vitaa) el 19 Ago, 2020 a las 8:40 PDT

Une petite touche sexy avec cette tenue sportswear.

Vitaa n’a pas manqué de nouer un sweat à capuche autour de sa taille fine, dans un esprit « casual ».

L’interprète de Je te le donne a tout de même réussi à enfiler les fameuses baskets-chaussettes « Sneaker Speed » en maille noire et à la semelle épaisse blanche signées Balenciaga. Son prix est tout aussi étonnant que son design : 595 euros.

Elle porte aussi des lunettes de pin up et une montre dorée à son poignet. Ses fans sont en effet plus que convaincus de ce look!

“La plus belle”, “Tu es magnifique”, “Mais quelle bombe”, peut-on lire en commentaire de ce nouveau post.

Celle qui compte 734 000 abonnés a fait l’unanimité.

Elle ne semble manquer de rien dans son petit jet privé : viennoiseries, macarons et mignardises lui ont été proposées.

La belle a aussi fait un tour sur un Yacht à Monte-Carlo dans une tunique léopard légèrement transparente, qui laisse entrevoir un beau maillot de bain noir. Elle n’a d’ailleurs pas manqué de faire de nombreuses stories à bord de ce bateau sur lequel elle et ses amis ont regardé le match PSG-Leipzig.