Vitaa est sublime en bikini, la star dévoile ses photos de vacances !

Vitaa profite d’un temps de repos en famille aux Maldives ! Grâce à Instagram, elle fait aussi profiter ses fans de son séjour. Dans ses stories, elle partage des vidéos de son lieu de résidence, de superbes repas mais aussi des plages sublimes. L’occasion pour la chanteuse de porter un deux pièces d’été tandis que ses fans sont en France et sous la grisaille. Certains de ses abonnés ne cachent pas être jaloux. Ils aimeraient eux aussi pouvoir partir en vacances aux Maldives ! Mais la grande majorité des abonnés de Vitaa se réjouit qu’elle puisse passer du temps avec ses enfants.

Les enfants de la chanteuse sont deux garçons, Liham et Adam. Liham a 9 ans et Adam en a 6. La chanteuse s’est mariée en 2010 avec Hicham Bendaoud. Sa vie de famille est très importante pour elle. Mais sa carrière la conduit forcément à passer beaucoup de temps loin des hommes de sa vie. C’est donc une bouffée d’air pour Vitaa que de pouvoir les emmener en vacances dans un cadre paradisiaque. Ses abonnés Instagram en ont bien conscience. De même, ils apprécient le fait que la star partagent avec eux quelques moments plus personnels à travers les réseaux sociaux. Mais cela n’empêche pas une pointe de jalousie. En effet, LDpeople vous l’accorde, pouvoir se trouver aux Maldives en plein mois de février est une sacrée aubaine.

Elle prend des vacances bien méritées dans un décor de rêve

Vitaa peut se croire en été tandis que le reste de la France est coincé sous la grisaille. De plus, le spectre d’un reconfinement plane sur nous et de nouvelles annonces gouvernementales à ce sujet devraient tomber au début du mois de mars. Vitaa a également une autre bonne nouvelle qui l’attend pendant qu’elle profite de ses vacances dans ses deux pièces sous 30°C. En effet, le clip de son titre De l’or, concocté avec son ami Slimane, verra bientôt le jour ! Les fans de Vitaa trépignent d’impatience !

Même dans les messages privés que la chanteuse reçoit, qui répondent à certaines de ses stories de vacances, les abonnés de la star l’interrogent sur la sortie du clip. Néanmoins, beaucoup de messages aussi la complimentent pour son séjour familial. Il est vrai que la beauté de Vitaa n’est plus à prouver. Et lorsqu’elle porte un deux pièces, la star a tendance à faire réagir la Toile. LDpeople ne manquait pas de remarquer que la chanteuse suit assidument ses séances de sport. À 37 ans, Vitaa en parait 20 grâce à une hygiène de vie irréprochable. Tout ce travail ajouté à son rôle de mère de famille et son temps passé en studio, pas de doutes que Vitaa a bien mérité un séjour aux Maldives pour se reposer.

Les fans de la chanteuse adorent découvrir les photos de Vitaa

Les internautes abonnés au compte Instagram de Vitaa sont conquis par ses clichés de vacances. Ses 850 000 fans ne peuvent cependant qu’avoir le souffle coupé lorsque leur chanteuse favorite prend la pose dans son deux pièces, les pieds dans l’eau, juste devant une piscine à débordement. C’est un rêve pour beaucoup de personnes que de pouvoir se retrouver à sa place. Heureusement, Vitaa en a conscience et c’est avec parcimonie qu’elle publie ce genre de photos. Loin d’elle l’idée de faire rager la Toile devant son bonheur. Vitaa a plutôt envie de les faire profiter un peu de son bout de paradis.

Bien que Vitaa se plaise à partager des moments privilégiés de ses vacances en famille avec ses abonnées, la star prend toujours à cœur de ne pas surexposer ses proches devant le monde entier. En effet, si sa carrière la conduit à être reconnue en public, elle ne souhaite pas imposer ce choix, ni à son mari, ni à leurs fils. Une sage décision si vous voulez l’avis de LDpeople. Nous savons que beaucoup d’internautes partageront notre avis.

Néanmoins, certains des fans de Vitaa aimeraient beaucoup pouvoir faire la connaissance des membres de sa famille. Ne leur en déplaise, Vitaa les laissera choisir d’avoir leur public si ils en ont l’ambition, le moment venu. Car ce n’est pas du haut de leurs 9 et 6 ans que Liham et Adam pourraient prendre ce genre de décision. Et quand bien même ils le voudraient, leur maman vieillira aux grains et les protégera jusqu’à ce qu’ils soient en âge de comprendre tout ce que cela implique.