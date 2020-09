Vitaa et Slimane sont abattus, “super tristes” ils partagent une terrible nouvelle

Vitaa et Slimane ont une nouvelle à annoncer à leurs fans. Une nouvelle qui leur brise le cœur et dont ils savent qu’elle va aussi attrister leurs fans. C’est d’autant plus délicat à annoncer qu’ils s’y prennent très tardivement pour le faire. Chacun sur son compte Instagram respectif, Vitaa et Slimane vont partager une vidéo pour annoncer le report de leur tournée. Le Versus Tour de Vitaa et Slimane devait commencer dans une semaine. Mais les contraintes liées à la crise sanitaire sont trop fortes pour leur permettre de mainteneur les concerts.

Vitaa et Slimane ont une mauvaise nouvelle à partager sur les réseaux sociaux

Plus les jours passent et plus des zones de la France passent au rouge. L’épidémie reprend petit à petit du terrain et pour ne pas aggraver la situation, les concerts ne peuvent pas se maintenir. C’est avec le cœur lourd que Vitaa et Slimane partagent donc cette terrible nouvelle. Mais ils ne perdent pas espoir de remontrer rapidement sur scène et invitent leur fans à conserver leurs tickets pour de prochaines dates.

Vitaa et Slimane sont pieds et mains liés. Abattus mais conscients de faire ce qu’il faut, ils doivent annoncer le report de leur tournée. Ils étaient si impatients de monter sur scène, de retrouver leurs fans. Jusqu’au dernier moment ils ont tenté de trouver des solutions. Et ils y ont cru vraiment de toutes leurs forces. Mais les efforts de Vitaa et Slimane ne pouvaient pas suffire face à la crise sanitaire. C’est donc le contexte pandémique qui fera plier leurs choix et leurs espoirs. Vitaa et Slimane sont très tristes de reporter leur tournée. Mais ils sont tout de même heureux de ne pas annoncer l’annulation du Versus Tour.

La pandémie contraint le monde de la musique, les concerts s’annulent les uns après les autres

En effet, de nombreux artistes se voient contraints d’annuler purement et simplement leurs tournées à cause de la pandémie. La situation reste effectivement trop incertaine pour garantir le maintient des dates à venir. Mais les chanteurs gardent l’espoir et préfèrent croire en cette chance. Seul le temps nous dira comment va se dérouler la suite des événements. La pandémie va-t-elle empirer ? Va-t-elle se calmer au contraire ? Et arrivera-t-on jusqu’au point où les concerts ne seront plus des lieux de transmission rapide du virus ? Autant de questions auxquelles même les grands scientifiques sont incapables de répondre de façon certaine. Le virus est encore trop nouveau pour connaître à l’avance son comportement.

Mais Vitaa et Slimane choisissent de penser que la pandémie sera bientôt un lointain souvenir. Un expérience douloureuse qui aura ramener l’humain à l’humilité. Qui nous aura rappeler à tous l’importance de la santé. Car si Vitaa et Slimane décident de reporter leurs concerts, ce n’est pas seulement à cause des zones rouges. Certes, cela aurait changé leur calendrier de tournée. Et également plongé dans une incertitude difficile à gérer. Mais la principale raison du report de la tournée de Vitaa et Slimane c’est la santé de leurs fans et de leurs équipes. En effet, sans ce paramètre important concernant la santé des personnes impliquées, Vitaa et Slimane auraient bravé tous les dangers pour retrouver leurs fans. En revanche, il ne faut pas prendre la santé à la légère.

Des messages de Vitaa et Slimane qui mettent la santé en priorité

Les règles sanitaires doivent être respectées afin d’endiguer la pandémie et d’éviter de revoir les hôpitaux du pays surchargés. Et cela passe malheureusement par l’interdiction des concerts notamment. Le regroupement de nombreuses personnes dans des lieux fermés ne sont pas tolérables en temps de crise. La proximité des fans dans le public aurait pu faire en sorte que tout le monde ressorte malade. Voici les messages des chanteurs, bien tristes et désolés de ne pas pouvoir lancer le Versus Tour la semaine prochaine.

La peine ne sera pas plus forte que l’espoir

Vitaa et Slimane vont devoir se faire une raison. Et surtout, ils espèrent que leurs fans parviendront à s’en faire une aussi. Car ils savent la déception qu’ils sont en train de leur causer. Mais Vitaa et Slimane peuvent compter sur une communauté de fans en or. En effet, ils sont très peu à demander un remboursement pour leurs billets. Ils préfèrent les conserver et imaginer les voir tôt ou tard. 2021 sera alors l’année de la reprise des concerts ? C’est en tout cas ce qu’il faut espérer pour les artistes et pour la culture en général. Vitaa et Slimane ne sont pas les seuls à pâtir de cette situation. Tous les artistes de scène qui ne vivent que face à un public sont dans l’embarras depuis le début de la pandémie.

Heureusement, tous les artistes peuvent justement compter sur la solidarité et le soutien de leurs fans. Autant que cela leur est possible, ils attendront que les conditions sanitaires soient favorables et conserveront leurs tickets. Ils ne peuvent pas tenir rigueur à Vitaa et Slimane pour le report de leur tournée. C’était effectivement la chose la plus sensée à faire dans l’état actuel des choses.