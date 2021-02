Vitaa et Slimane travaillent sur un troisième album? Ils sortent du silence !

Alors que Vitaa et Slimane continuent de cartonner avec la réédition de Versus, les fans veulent savoir si un projet de troisième album est déjà à l’étude. La rédaction de LD People va tout vous dire.

Versus III en route ?

Après plus d’un an de collaboration, Vitaa et Slimane sont toujours au sommet. Alors que les chanteurs attendent avec impatience de pouvoir remonter sur scène? de nombreux fans se demandent s’ils pourraient bientôt dévoiler un troisième volet de «VersuS». Sur Canal +, Vitaa et Slimane devaient répondre aux questions de « La Boîte à Questions » et justement, le duo n’est pas contre : Peut-être qu’on va vous faire un coup genre dans 10 ans, on revient plus vieux que jamais », a notamment plaisanté le jeune homme.

Vitaa et Slimane : bientôt un troisième volet de « VersuS » ? Ils répondent (vidéo) https://t.co/9uN7B3BDXI — Wit FM (@witfm) January 29, 2021

Mais la chanteuse, était un peu plus sérieuse et a fait une déclaration qui va faire plaisir à tout le monde : « Il y aura peut-être des inédits qui ne sont pas sur « Versus II ». Est-ce qu’il y aura un « Versus III » ? Peut-être ». Pour l’instant en tout cas, Vitaa et Slimane donnent rendez-vous aux fans du duo pour un concert exceptionnel le 6 février prochain à l’Olympia. Ils seront, en effet sur scène, en compagnie de Gims, Amel Bent, Dadju et Franglish.

Vitaa et Slimane ne croyaient pas au succès du duo

Si la perspective d’un nouvel album entre Vitaa et Slimane est désormais possible, il faut dire que tout n’était pas aussi simple pour eux au départ. En effet, les chanteurs ne croyaient pas du tout au succès de leur duo. Lors d’une récente interview, le jeune homme a même raconté la discussion qu’il a eu avec son producteur lorsqu’il lui a proposé la collaboration : « Je me souviens très bien de la conversation, un de nos producteurs m’a dit ‘tu verras ça va être énorme, vous allez vendre tant’, et je lui ai rigolé au nez, je lui ai dit ‘mais jamais de la vie, non mais n’importe quoi' ».

VIDEO Slimane : son énorme doute après sa collaboration avec Vitaa https://t.co/rYaf3cE6l5 pic.twitter.com/bII4U77r0y — Voici (@voici) January 31, 2021

Même son de cloche du côté de Vitaa, qui même encore aujourd’hui, ne comprend pas pourquoi le duo a tellement eu de succès : « Il y a quelque chose qu’on n’a pas prévu sur ce projet vraiment et qui nous a dépassés avec les gens, donc voilà il y a peut-être des inédits qui arriveront parce qu’on a fait des chansons encore qui n’étaient pas prévues ». Comme vous le comprenez donc, dans les prochains temps, vous allez encore profiter de Vitaa et Slimane. A la rédaction de LD People on a hâte d’écouter les prochaines chansons.