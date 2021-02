Vitaa fait des révélations fracassantes sur le « mec » de Diam’s et la Toile s’enflamme!

En 2006, dans la chanson « Confessions nocturnes », « Vi » (Vitaa) et « Mel » (Diam’s) attrapaient en flagrant délit un homme en plein adultère. Plus de dix ans après, les inconditionnels se demandent quelle histoire se cache derrière ce titre culte. LdPeople vous donne la réponse.

« Mel, assieds-toi, faut que je te parle, j’ai passé ma journée dans le noir. Mel, je le sens, je le sais, je le suis, il se fout de moi », tout le monde se souvient des paroles de cette chanson qui fut un véritable tube dans les années 2000. Le 23 janvier dernier, la Une évoquait ce succès chanté par Vitaa et Diam’s. « Confessions nocturnes » a vraiment cartonné et l’émission « 50′ Inside » est revenu dessus en détail. On y découvrait alors de quelle manière cette chanson avait bouleversé la carrière de la rappeuse et de la chanteuse. Ce titre est devenu une référence.

Et sur internet, cette histoire de la semaine de l’émission de TF1 a entraîné de multiples réactions. Certains ont fait preuve de nostalgie. Un inconditionnel a posé une question que de nombreuses personnes se posent à Vitaa. Ainsi, rappelez-vous, à la fin du clip, Vitaa partait de la voiture de Diam’s pour scruter le répondeur du petit copain de cette dernière et voir sa sincérité en matière d’amour. Elle pianotait quatre chiffres instantanément, pour « espionner son répondeur ». A ce moment-là déjà, plus d’un amateur de musique s’était posé la question de la manière dont elle trouver le code tout de suite. Et par volonté de vérité, l’artiste a donné des explications détaillées.

Vitaa dit tout

Dans un post diffusé en story, sur la page Instagram, Vitaa a indiqué avec beaucoup de malice « Mais enfin je l’ai expliqué 100 fois ». Elle qui a écrit le titre en question avec Diam’s se remémore : « En fait, on est partie du principe qu’il n’avait pas encore personnalisé son code (car à l’époque, il y a 15 ans, tu ne le personnalisais que pour écouter tes messages depuis l’étranger) Donc le code d’origine c’était 0000 ».

Une parodie légendaire

Pour mémoire, en 2006 le carton de « Confessions nocturnes » chez les disquaires fut si important que le titre et le clip avaient été brillamment parodiés par Fatal Bazooka dans la chanson « Mauvaise foi nocturne ». Dans le même univers, Michaël Youn y tenait le rôle de Diam’s alors que Pascal Obispo incarnait Vitaa, métamorphosé en Vitoo pour ce titre. Pour cette parodie, le scénario avait été changé, et c’est Vitoo qui racontait comment il trompait sa petite copine. La parodie a aussi bien marché.

Pour Vitaa, tout se passe bien ces dernières années. Avec Slimane, elle cartone avec des titres en duo. Elle est aussi très suivie sur les réseaux sociaux. La jeune femme est impatiente de remonter sur scène. C’est là qu’elle est vraiment dans son élément.