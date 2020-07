Vitaa magnifique, « sexy », décolleté vertigineux, impressionne la toile, (Wow !)

Vitaa est une chanteuse qui a un flaire indéniable pour la mode. Pour toutes les photos qu’elle propose à ses fans sur Instagram, c’est un succès. En effet, Vitaa sait se mettre en valeur sans en faire des tonnes. Qu’elle soit décontractée, sportive ou prête pour rejoindre la soirée du siècle, elle a la tenue idéale. Et mieux encore, tout lui va. Les internautes sont alors complètement charmés. À la fois par sa beauté et pas les tenues qu’elle porte. En effet, Vitaa est maîtresse de son style et ses fans l’envient autant qu’ils l’admirent. Découvrez les dernières photos de la chanteuse qui font sensation.

Vitaa partage des clichés fabuleux

Vitaa profite de l’été. La chanteuse se rend alors dans le Sud de la France et enchaîne plages, piscine, balades et détente. Vitaa choisit de se rendre à Cannes pour profiter au mieux de ces moments hors de temps. Mais elle n’oublie pas de mettre dans sa valise les essentiels d’une garde-robe à la pointe des tendances. De plus, elle ravie ses fans en partageant des clichés qui la montre belle et relaxée. La photo qui reçoit le plus de mentions de la série de ses photos de vacances est la suivante.

V lookin' 4 the S … #chapitre2 19 Juil. 2020

Vitaa porte alors une robe courte, noire et aux motifs fleuris. Serrée à la taille, sa robe laisse apparaître ses longues jambes bronzées. Vitaa prend la pose en descendant des escaliers. Elle ne porte pas de chaussures et son vernis rose pastel va faire encore davantage ressortir son bronzage. De même que les motifs fleuris de sa robe qui sont dorés. Pour ce qui est de ses cheveux, Vitaa opte pour un style naturel. Son carré est ondulé comme si elle avait laissé sécher ses cheveux naturellement en sortant de sa baignade quotidienne à la mer ou à la piscine. Les ondulait de sa courte chevelure et ses pieds non chaussés laissent penser qu’elle profite pleinement de son temps de repos. Vitaa ne manque pas pour autant de style lorsqu’elle ne s’occupe que d’enfiler une petite robe et une paire de soleil.

Les tenues de la star sont admirées sous toutes les coutures

En effet, ce sont plus de 46 000 mentions « j’aime » qui viennent valider cette photo de la chanteuse. Mais ce phénomène n’est pas rare pour Vitaa. Car ce sont plus 727 000 fans qui sont abonnés à son profil Instagram. Des fans qui se sentent concernés à chaque fois que Vitaa à un petit mot pour eux. parce que la chanteuse prend le temps de répondre à quelques commentaires parmi les centaines qui viennent s’ajouter sous ses publications. À l’un d’eux elle dit même « ok » pour faire un live sur Instagram pendant ses vacances. À voir si Vitaa trouver le temps pour cela. Car elle n’arrête pas souvent de travailler à sa musique.

Mais lorsqu’elle le fait, elle doit en profiter pour passer du temps avec sa fille et pour se reposer. Car pour rester au top, Vitaa a certainement besoin de pouvoir se ressourcer. Reprendre des forces passe aussi par le fait de faire ce qui nous fait du bien au moral. Et quoi de mieux que de voir son fille vivre sa meilleure vie sur les plages de Cannes ?

❤️ Just Me Myself & Maamou ❤️ 29 Juil. 2020

Les détails de sa tenue de plage

Là encore, juste pour profiter du sable et de la mer, Vitaa porte une tenue qui va ravir ses abonnés. En effet, la chanteuse est sublime en maillot de bain. Son haut de maillot ressemble à une brassière. Dans une couleur qui oscille entre le marron et le orange, effet satiné, Vitaa trouve la teinte qui lui va au teint. Le bas de son maillot possède des imprimés léopard en noir sur blanc. Mais elle choisit de porter un paréo en jupe longue par dessus. Le blanc de son paréo va ajouter au contraste avec son teint. Le bronzage de Vitaa est absolument parfait. Les fans de la chanteuse remarqueront également qu’elle semble passer un super moment avec sa fille.

Vitaa opte pour une robe qui va créer le mystère

Enfin, la dernière photo de la star de la musique que nous avons choisi de vous partager est sublime. Il s’agit de Vitaa qui pose devant une vue imprenable sur la ville de Cannes. Dans cette photo à couper le souffle, Vitaa porte une robe longue qui lui à merveille. Les tons de la tenue sont encore une fois idéals pour son teint. Et le long de la robe est ouvert pour laisser sortir une de ses jambes. Vitaa porte donc une tenue qui se veut décontractée mais chic à la fois. En effet, elle est juste parfaite pour une photo devant une des plus belles vues de ses vacances. Le Sud de la France semble très bien aller à la chanteuse.

Room with a view 👀 27 Juil. 2020

Les fans de Vitaa sont impatients de savoir comment se passe son travail. En effet, elle partageait en story Instagram ses envies de faire un feat avec Dadju. Et les photos dans lesquelles elle inscrit le hashtag « chapitre 2 » laisse supposer qu’une réédition est en cours. Les abonnés de Vitaa ne laissent pas passer le moindre détails. Ils espèrent ainsi en apprendre davantage sur ce qui fait le quotidien de la belle. Mais ils ne manquent pas non plus de souligner sa grande beauté lorsqu’ils découvrent une photo d’elle. Son sourire, son naturel et ses tenues sont toujours sensationnels. Impossible de rester indifférent au charme de la chanteuse. Vitaa fait fondre les cœurs et tourner les têtes et cela n’est pas prêt de s’arrêter. En effet, il y a fort à parier que les prochaines photos de Vitaa sur Instagram seront toutes aussi superbes.