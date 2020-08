Vitaa publie pour la 1ère fois des photos inédites avec ses 2 enfants à la plage, la toile est conquise !

C’est à Cannes que Vitaa profite de ses vacances, entourée de son mari et de leurs deux enfants. Elle n ‘hésite pas à partager les photos souvenir qui vont avec, sur les réseaux sociaux.

La chanteuse a posté un nouveau cliché sur lequel elle embrasse ses deux fils dans une piscine.

Vitaa se prete au jeu de publier la plus belle photo de ses vacances et s’est à Cannes qu’elle a posé ses valises avec sa petite famille, qui est au complet avec son mari Hicham Bendaoud et leurs deux enfants, Liham et Adam.

Ils se sont installés dans une belle et spacieuse maison avec jardin et piscine, décor idéal pour les publications Instagram de la chanteuse et maman.

Ce vendredi 31 juillet 2020, Vitaa y a partagé une nouvelle photo où elle apparaît dans la piscine de cette résidence estivale, et embrasse alors ses deux garçons qui se baignent aussi.

« Aïd Mubarak à vous (…) Que Dieu agréé de nous et nous fasse miséricorde, je vous embrasse profitez de vos familles« , écrit @vitaa en légende de sa photo. h Voir cette publication sur Instagram ✨Aïd Mubarak à vous ✨ Taqabbal Allâhu minnâ wa minkum ‎ تقبل الله منا ومنكم ❤️ Que Dieu agréé de nous et nous fasse miséricorde, je vous embrasse profitez de vos familles.❤️ Une publication partagée par V I T A A (@vitaa) le 31 Juil. 2020 à 3 :56 PDT d Nombreux sont ceux à s’attendrir devant ce moment dans les commentaires : « trop mignon » peut-on lire ou l’une de ses abonnées lui rappelle que « la famille c’est ce qu’il y a de plus précieux au monde ». Certains en veulent même plus et ont posté : « Est-ce que pendant l’été tu voudras bien faire des lives Instagram en prenant quelques fans a discuter avec toi par webcam pour patienter avant la tournée ? »

Et Vitaa les le sait très bien. En 2018, très émue, elle n’avait pas pu retenir ses larmes lorsque ses deux bébés étaient venus lui remettre par surprise un disque d’or sur le plateau de l’émission Touche pas à mon poste.

Celle qui s’est fait connaître du grand public lors de sa collaboration avec Diam’s en 2006 sur le titre Confessions nocturnes, se détend sous le soleil cannois. Quel bonheur pour la chanteuse aussi que d’apprendre récemment que son album « Versus », en collaboration avec Slimane, avait été certifié disque de diamant !

Le refrain de Vitaa très entraînant est d’ailleurs difficile à oublier : «Quand t’es pas là, toi. Là où les mots font s’aimer les hommes. Si tu l’entends, ça. Je te pardonne. Quand t’es pas là, toi. Là où les autres ont le cœur qui cogne. Si tu le veux, prends. Je te le donne.»

Voir cette publication sur Instagram Room with a view 👀 Une publication partagée par V I T A A (@vitaa) le 27 Juil. 2020 à 8 :16 PDT

C’est lors des concerts de la tournée « VersuS Tour », que Vitta et Slimane interprètera les chansons de d’album. La première soirée dédiée aura lieu à Angers le 18 septembre prochain.

Avant les vacances, Vitaa avait été invitée à participer au grand concert de la fête de la Musique, diffusé sur France 2 le vendredi 19 juin 2020.

C’est à l’Accor Arena que l’événement avait eu lieu , à Paris, en présence de 2000 spectateurs.

La magnifique balade « Avant toi » interprétée par Vitaa et Slimane a également remporté le titre de Chanson de l’année sur TF1.

Slimane et vitaa est d’ailleurs un habitué des récompenses et certifications. La semaine dernière, son titre chanté avec Jenifer recevait un disque d’or. «Les Choses Simples» a, en effet, été écouté plus de 15 millions de fois en ligne!