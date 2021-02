Vitaa refuse de participer à DALS, elle explique enfin pourquoi !

Dans une récente interview à nos confrères de « Clique », Vitaa a avoué à Mouloud Achour qu’elle ne voulait pas participer à Danse avec les stars. La rédaction de LD People va vous expliquer les raisons de son refus catégorique.

Vitaa donne les raisons de son refus

Depuis quelques mois maintenant, Vitaa est au top, notamment grâce à son magnifique duo avec Slimane. Mais si tout lui réussit en ce moment, la chanteuse ne s’imagine pas une seule seconde sur le parquet de « Danse avec les Stars ». Et pour expliquer son refus, la jeune femme évoque deux raisons et notamment celle du manque de confiance en elle. En effet, la jeune artiste assume totalement ne pas être assez à l’aise avec son corps pour se montrer en train de danser : « Je ne ferai jamais quelque chose qui ne me ressemble pas. J’ai trop de pudeur » commence-t-elle notamment par dire.

Elle ajoute ensuite : »Je n’oserais pas me montrer dans des situations où je n’assume pas à 100 %, où je ne suis pas moi-même et où je ne suis pas à l’aise. Je ne sais pas faire semblant. Je ne suis pas une bonne danseuse. Je n’ai pas le sentiment d’être une star. Je déteste ce mot« . Impliquée dans de nombreux projets, Vitaa n’a plus une minute à elle, et c’est grâce à ses choix, qu’elle peut aujourd’hui voir un bel avenir.

Vitaa explique comprendre ceux qui souhaitent participer à DALS

Vitaa explique également qu’elle comprenait totalement les personnes qui souhaitent faire l’émission. Elle prend notamment en exemple plusieurs collègues, qui eux, ont l’habitude de la danse : « Je comprends pourquoi Amel Bent, qui a brillé dans le programme, Tal, Shy’m ou Matt l’ont fait. La différence, c’est que la danse fait partie de leur vie et ils la maîtrisent. ça a fonctionné pour eux« . Et malgré un passage à vide, la jeune femme à préféré patienter que de faire quelque chose qu’elle n’aimait pas.

Enfin, Vitaa explique que si elle avait pris la décision de participer à « Danse avec les stars« , elle n’aurait pas été bien : « Je suis convaincue que ça m’aurait desservi de le faire » assure-t-elle notamment. La jeune femme en est certaine, elle a bien fait de « prendre le chemin le plus long » pour se reconstruire musicalement. Elle explique que c’est mieux de faire ce qu’on aime plutôt que de faire semblant pour arriver à ses fins. Nous à la rédaction de LD People on est d’accord avec elle.