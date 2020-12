Vitaa révèle tous les secrets de sa perte de poids très impressionnante (Wow)

Vitaa est devenue une véritable accro aux exercices physiques. Mais ce ne sont pas seulement ses séances de sport qui l’aide à perdre du poids et à garder la ligne. La chanteuse s’est inscrite, depuis bientôt deux ans, au programme minceur de WW (Weight Watchers nouvelle formule). Et en tant qu’ambassadrice pour l’enseigne, elle en vante les mérites sur son compte Instagram. Vita dévoile tous les secrets de son impressionnante perte de poids. De quoi inspirer ses fans à prendre de bonnes résolutions pour 2021. LDPeople vous propose de les découvrir dans cet article.

Vitaa dégage bien-être et la santé à chaque apparition

Vitaa est une icône de la musique actuelle. Chanteuse star, elle doit entretenir son physique afin d’assurer des shows spectaculaires sur scène. Et elle compte deux partenaires indispensables pour rester au top de sa forme. À 37 ans et après deux grossesses, Vitaa a une silhouette de mannequin. Pour que ses fans puissent espérer faire de même, elle n’hésite donc pas à mettre en avant ses secrets bien-être sur son compte Instagram. LDPeople vous résume ici les secrets de polichinelle de la vedette. Secrets de polichinelle car nous savons tous que pour être en pleine forme, bouger et bien manger est essentiel.

Mais Vitaa va alors plus loin. La chanteuse détaille ses séances de sport pour que ses fans puissent reproduire les mêmes exercices à la maison. De plus, elle les incite à rejoindre le programme WW pour s’accoutumer à une alimentation saine et équilibrée sans privation. En effet, pour elle comme pour les adeptes de WW, ce n’est absolument pas un régime ! De quoi en motiver plus d’un à sauter le pas.

Depuis bientôt deux ans, Vitaa suit cette routine stricte qui est aujourd’hui une seconde nature. La star de la chanson ne peut plus se passer de ses bons petits plats équilibrés et de ses séances de fitness. Pour l’encourager et l’aider à garder le cap, WW mais aussi un coach personnel sont présents. Au début de cette année, elle encourageait déjà ses fans à prendre de bonnes résolutions. Son corps en exemple, après tant d’efforts et de travail, elle risque donc de réitérer l’expérience pour le début de l’année 2021.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par V I T A A (@vitaa)

Un modèle pour ses fans

Bien dans son corps et bien dans sa tête, Vitaa devient un modèle du genre pour ses fans. Elle dégage une telle confiance en elle qu’elle donne envie de la suivre. Grâce à WW, ses repas sont certifiés équilibrés et sans privation. Et grâce à son fidèle coach sportif, impossible pour la chanteuse de louper une séance. La motivation, c’est lui qui la lui transmet lorsqu’elle pense ne pas en avoir suffisamment. Et les résultats sont là ! Comme ses fans, les rédacteurs LDPeople ne peuvent que constater que la silhouette de Vitaa est affinée et sculptée comme jamais. Avec les bon outils et une volonté sans failles, Vitaa est en effet au top de sa forme.