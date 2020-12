Vitaa : ses rares confidences sur son amie Diam’s, ” Elle a beaucoup souffert “

Depuis de nombreuses années, Vitaa et Diam’s semblent être devenues des amies très proches. Pourtant, la rappeuse a aujourd’hui décidé de s’écarter du monde artistique. Cependant, Vitaa n’hésite pas à donner des nouvelles de celle de laquelle elle se sent très complice. Dans une interview accordée à France Inter, la belle brune se confie sur cette amitié de plus de 15 ans. Mais elle explique également toutes les difficultés traversées par Diam’s. LD People revient sur ces déclarations émouvantes.

Vitaa : la chanteuse parle de son amie, retraitée de la musique

Un véritable respect mutuel

En 2006, Vitaa fait la connaissance de Diam’s. Et immédiatement, les artistes se trouvent beaucoup de points communs. Dès lors, elles décident de se produire en duo sur un morceau devenu aujourd’hui culte. Grâce à Confessions nocturnes, les deux jeunes femmes rencontrent un immense succès. Pourtant, cette époque semble déjà bien loin. En effet, Diam’s a depuis décidé de se retirer complètement du monde de la chanson. Elle a également choisi de quitter la France pour vivre désormais en Arabie Saoudite.

Cependant, la rappeuse compte encore un grand nombre de fans. Dès lors, ils seront probablement très heureux d’avoir des nouvelles de l’artiste par le biais de son amie Vitaa. En effet, ce mercredi 23 décembre 2020, la chanteuse était présente dans les studios de France Inter aux côtés d’Augustin Trapenard. Et le journaliste n’a pas hésité à lui parler de sa relation avec Diam’s. LD People vous explique comment Vitaa parle de celle avec qui elle a partagé la scène.

Plus qu’un sentiment d’amitié !

Lorsque Vitaa découvre l’univers de Diam’s, elle est véritablement impressionnée. Elle est très fan de l’artiste, mais également de la femme. Elle n’hésite donc pas à parler de véritables ” coup de foudre humain “ et artistique. Aussi, elle précise qu’elles ne vont plus jamais se ” lâcher “. Vitaa reconnaît également devoir beaucoup à son amie. En effet, Diam’s l’a conseillée et surtout motivée à écrire ses propres textes. “ Diam’s, elle m’a beaucoup poussé, elle me disait : ‘Tu as un don, il faut que tu écrives, il faut que tu racontes des histoires “. Grâce à ses conseils, Vita s’est donc lancée. Et surtout elle a beaucoup appris aux côtés de celle qu’elle admirait tant. ” Je la regardais beaucoup. Vraiment, c’est une grande auteure “.



Mais la chanteuse revient également sur le choix de la rappeuse. Car Vitaa a été très étonnée du choix pris par Diam’s de se retirer de la chanson. Pourtant, elle est convaincue que cette décision était la bonne. ” Je l’ai vue beaucoup souffrir, je pense qu’elle s’était elle aussi beaucoup construite en tant qu’artiste. Elle a eu beaucoup de mal à mener sa vie personnelle et sa vie d’artiste (…). Elle est plus heureuse comme ça et moi, je respecte son choix. C’est mon amie “. Vitaa affirme également que Diam’s n’a pas totalement délaissé l’écriture. En effet, si elle ne se produit plus, Diam’s écrit encore ” des bouquins et des textes “. Alors un retour serait-il possible un jour ? Ça, Vitaa n’en parle pas….