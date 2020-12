Vitaa: ses très rares confidences sur son rôle de maman, elle dévoile tout!

Passionnée par son métier de chanteuse, Vitaa l’est aussi par sa vie de famille. En effet, la jeune femme est l’heureuse maman de deux enfants. Dans une interview accordée à France Inter, l’artiste se laisse donc aller à quelques confidences. Lors de cet entretien dans Boomerang, l’artiste parle sans complexe de la notoriété et du fait d’être une maman. LD People revient sur les déclarations de la célèbre artiste au micro d’Augustin Trapenard.

Vitaa : une carrière et une vie de famille à mener de front

Un succès fulgurant

Depuis plus de 10 ans, Vitaa est devenue un visage incontournable du paysage musical français. D’ailleurs, elle connaît encore un grand succès aujourd’hui grâce à son duo formé avec son ami Slimane. Depuis la sortie de leur dernier album commun, les deux stars se retrouvent en tête des ventes. Mais malheureusement pour elle, son bonheur de se retrouver sur scène devra encore patienter. Car en raison de la pandémie, sa tournée a dû être annulée.

Mais Vitaa fait toujours partie des artistes extrêmement diffusés à la radio. Dès lors, elle est régulièrement invitée à prendre la parole face aux médias. Ce 23 décembre dernier, elle était donc présente sur France Inter pour répondre à toutes les questions. Durant cet échange, Vitaa est ainsi revenu sur son rôle de maman. Et surtout sur la difficulté de parfois combiner une vie de famille et une vie d’artiste. LD People vous parle des difficultés rencontrées par la jeune femme.

” Tu appartiens aux gens “

Vitaa a connu la célébrité très jeune. Et parfois, cette notoriété n’est pas toujours facile à gérer. ” C’est dur, c’est un métier qui est dur. Il faut le dire.(…). C’est la notoriété qui va avec. Quand on fait ce métier parce qu’on est passionné, on n’est pas préparé à ça. Au fait que du jour au lendemain, tu vas faire tes courses, tu appartiens aux gens en fait. C’est ça qui a été le plus violent, surtout quand on devient femme, mère, qu’on a des enfants et qu’on a envie de faire comme tout le monde. D’aller dans des parcs d’attraction, se promener, tout ça et puis qu’on a un petit de 4 ans, notre enfant, qui est là qui ne comprend pas pourquoi… Un attroupement, un truc “.

Bien évidemment, la jeune femme ne se plaint pas de ce succès. Même si parfois, elle souhaiterait passer un peu plus inaperçue. Car pour elle, l’une de ses priorités reste de protéger ses enfants. Ainsi, elle refuse de diffuser le moindre cliché de Liham né en 2011 et de Adem né en 2014. Cependant, ce n’est pas toujours évident. Car lorsqu’elle se balade dans la rue en compagnie de ses fils, certains fans souhaitent graver l’événement. Et ça, il faut apprendre à le gérer. Comme elle explique qu’il s’agit d’une organisation et d’une gestion parfois un peu lourde. C’est donc le revers de la médaille d’être une star connue et reconnue. Mais de toute évidence, Vitaa à la tête sur les épaules. Ainsi, elle arrive avec le temps à s’accommoder de ces petits désagréments, rançon du succès !