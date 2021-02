Vitaa et Slimane dézingués par Mouloud Achour en direct: une vidéo qui fait le buzz comme jamais !

Vitaa et Slimane constituent un duo artistique qui cartonne qui cartonne depuis des mois. Avec leur album qui s’intitule Versus, ils ravissent leurs fans. Une grande complicité entre les deux artistes s’est développée, avec des moments de rires et des tensions. LdPeople vous raconte tout !

Vitaa et Slimane étaient les invités de Mouloud Achour, le 12 février dernier, sur le plateau de Clique, diffusé sur Canal Plus. Les deux artistes ont dû affronter les nombreuses blagues balancées par Mouloud Achour.

La question gênante de Mouloud Achour

Avec les deux artistes en face de lui, le présentateur de Canal Plus a balancé une question qui lui brûler les lèvres depuis un certain temps. « Je peux vous demander quelque chose d’un peu incongru ? C’est une question que je me suis toujours posée ». Embarrassée par cette remarque, Vitaa indique que cela dépend de la question. Au final, Mouloud Achour enchaîne « Vous pouvez me faire un vibe chacun ».

Réconfortée, Vitaa se lance et balance une vibe assez impressionnante… sur laquelle Mouloud Achour rebondit tout de suite en posant sa véritable question, « ma question c’est ça, pourquoi on fait toujours des têtes étranges ? », en montrant les chanteurs et les imitant.

Une grosse crise de rire

Face à cette question étonnante de Mouloud Achour, Vitaa a indiqué que c’était pour suivre les bas et les hauts. Après cette prise de parole, Slimane a éclaté de rire et en disant qu’il était heureux de ne pas l’avoir fait en premier. Cette séquence a été diffusée sur la page Instagram de Clique et celle-ci a déjà fait beaucoup le buzz. Cette partie n’était qu’une petite part de l’émission qui a ensuite été diffusée. Une émission très intéressante car les deux artistes ont pu donner des détails sur leur formidable succès. Les deux stars aiment aussi beaucoup se taquiner comme ce fut le cas récemment dans une émission de la chaîne NRJ 12. Slimane pointait du doigt le côté mauvais perdant de Vitaa.

Vitaa et Slimane : un duo qui cartonne

Une chose est certaine, entre les artistes, la collaboration est bonne ! Tandis que Vitaa et Slimane ne voulaient pas travailler ensemble au début du projet, ils ont accepté et le résultat est magnifique. Un beau succès pour les deux artistes qui souhaitent rapidement aller en tournée et faire plaisir à tous leurs fans. Avec la crise sanitaire de la Covid-19, toutes les salles de spectacles sont aujourd’hui fermées et les concerts ne peuvent pas avoir lieu en ce moment.

Le secteur de la culture souffre beaucoup de cette situation. Tous les intermittents du spectacle sont dans une situation délicate. Le Ministère de la culture donne des aides aux travailleurs de l’ombre. Sur les plateformes de streaming, les chansons de Vitaa et Slimane sont très écoutées et les artistes vont souvent chanter dans les émissions de télévision les plus suivies en France.