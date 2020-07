Vitaa sublime en legging hyper moulant et haut super originale, les fans adorent !

Vitaa est une chanteuse qui sait adopter des looks qui font sensation. Sur scène comme en dehors, elle est capable de surprendre ses fans sur les réseaux sociaux. En effet, même ceux qui la suivent depuis longtemps sont souvent surpris de voir qu’elle est à l’aise dans tout ! Et encore plus avoir une de ses dernières publications sur Instagram dans laquelle elle est photographiée en train de prendre l’avion vêtue d’un pantalon en cuir.

Vitaa est la plus belle pour ses fans, quelque soit son style

Le look de Vitaa ne connaît pas de faux-pas. Elle est capable de créer l’événement à chacune de ses publications sur les réseaux sociaux. Et elle adopte des looks tout aussi élégants que des looks très confortables. Dernièrement elle avait fait réagir grâce à une tenue très originale. Une combinaison bouffante noire avec des rayures blanches. Avec un short cycliste sous sa tenue, la robe de Vitaa peut être aussi courte que possible sans choquer. Et elle peut aussi profiter d’un décolleté plongeant qui ne sera pas de trop tant la tenue est large. Pourtant, elle n’oubliera pas de resserrer sa robe à la taille pour marquer sa taille de guêpe. Bref, un véritable succès sur la toile.

Voir cette publication sur Instagram ➖S T R I P E S ➖ Une publication partagée par V I T A A (@vitaa) le 4 Juin 2020 à 8 :59 PDT

Vitaa revient donc sous notre plume pour une histoire similaire. En effet, une photo d’elle fait le tour du web grâce à une tenue encore une fois superbe. Il s’agit donc de sa tenue de voyage. Vitaa aurait pu privilégier le confort comme elle est capable de le faire lorsqu’elle arbore ses superbes tenues de sport. Mais elle a visiblement opté pour un look chic et tendance pour son voyage en avion.

Un des derniers looks sensation de la chanteuse

Un pantalon en cuir noir hyper moulant qu’elle assortie d’une chemise très originale. La chemise est blanche mais elle est à col rond, sans ouvertures sur le devant du tout. Les manches sont larges et elle est nouée sur le ventre de la chanteuse. Mais le nœud n’empêche pas que la matière de la chemise continue en dessous. Il y a fort à parier que le dos de cette chemise soit moins classique que le devant.

Voir cette publication sur Instagram Miss traveling 😩😩 ✈️✈️✈️ Une publication partagée par V I T A A (@vitaa) le 4 Juil. 2020 à 10 :01 PDT

La beauté de la jeune femme éblouit ses fans qui s’extasient en commentaire. Mais Vitaa ne se préoccupe pas tant de son image. En effet, ce qui importe pour la chanteuse c’est de faire vibrer son public. Alors ses tenues ne sont que des accessoires qui viennent habiller sa voix et les textes de ses chansons. Elle préférera évidement cent fois recevoir des compliments sur ses talents d’artistes plutôt que sur son physique. Pourtant, elle travaille également ce dernier car il lui sert à rendre le premier plus agréable. Séance de sport et nouvelles tenues magnifiques, tout est bon pour permettre à Vitaa de partager sa musique au plus grand nombre.