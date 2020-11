Vitaa: sublime, poste une photo ou on voit ses “tétons”, la polémique commence!

Fan de mode, Vitaa n’hésite pas à s’afficher dans ses plus belles tenues sur la toile. Et plus particulièrement sur son compte Instagram dont elle semble être une addicte absolue. Sur les réseaux sociaux, la chanteuse propose à sa communauté un véritable défilé de mode. Comme à son habitude, l’artiste a publié un cliché de son dernier look plus que ravageur. Mais cette publication interpelle ses followers !



Vitaa s’affiche sur la toile, un léger détail qui fait réagir !



Une jeune femme rayonnante



Vitaa fait partie de ces stars dont chacune des apparitions est un véritable événement. Il faut bien avouer que la belle brune ne manque pas d’atouts. Âgée aujourd’hui de 27 ans, Vitaa semble au sommet de sa gloire. D’ailleurs, elle vient d’être gratifiée d’une victoire de la musique dans la catégorie de la meilleure chanson originale. En outre, sa collaboration avec Slimane devient l’un des plus grands succès de cette année 2020. Leur album Duo intitulé Versus se situe au top des ventes depuis le début de l’année. En outre, la reprise de leur tournée est très attendue.



Reconnue pour son talent artistique, Vitaa est également une femme admirée pour son style toujours parfait. La maman de deux enfants reste toujours considérée comme l’une des artistes les plus tendances. En véritable passionnée de la mode, la chanteuse partage régulièrement ses styles très fashion sur son compte Instagram. Mais l’une de ses dernières publications, éveille la curiosité de certains de ses followers. Alors Vitaa aurait-elle commis une faute de goût ?



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par V I T A A (@vitaa)

Un haut, peu trop près du corps !



En mode selfie, la magnifique brune prend la pose pour le plus grand bonheur de ses près de 800 000 abonnés. Parfaitement maquillée et coiffée, la célèbre interprète est tout simplement époustouflante. Vêtue d’un pantalon en cuir noir, la jeune femme crée le buzz sur les réseaux sociaux. Pour le haut, Vitaa a choisi un petit pull très près du corps qui laisse découvrir également ses épaules. Dans une couleur très claire, cette jolie pièce fait ressortir son teint hâlé. D’ailleurs, selon certains internautes, ce vêtement la met parfaitement en valeur. Peut-être un peu trop pour certains fins observateurs !

En effet, le pull se trouve peut-être un peu trop ajusté à sa morphologie généreuse. Et des yeux attentifs peuvent même remarquer un détail. À y regarder de plus près, Vitaa ne doit effectivement rien porter sous ce pull. Par un jeu, il est donc possible de découvrir une partie très secrète. En tout cas, ses fans semblent adorer la photo ! Une véritable avalanche de commentaires est tombée sous cette dernière publication. ” Un peu beaucoup trop belle “, ” Un peu trop parfaite “, ” Physique de mannequin “, ” Sinon y’a quoi de pas parfait chez toi ? “, ” Quand je vous dis qu’elle est parfaite cette fille “. Décidément, il paraît difficile de résister à la beauté de Vitaa. Mais comme le rappellent ses admirateurs, Vitaa, c’est un corps parfait avec une voix d’or. Dès lors, un grand nombre de ses admirateurs espère surtout pouvoir bientôt pouvoir la retrouver sur scène.

