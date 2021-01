Vitaa, une maman en grosse galère avec les devoirs de son fils, ” Au secours… “

Sur son compte Instagram, Vitaa fait part de ses problèmes ! En effet, la chanteuse est également l’heureuse maman de deux garçons. Pourtant, elle semble rencontrer quelques difficultés avec ses enfants. En tout cas, l’artiste a beaucoup de mal à les aider dans leurs études et principalement en mathématiques. Ainsi, elle partage ses difficultés sur les réseaux sociaux. LD People vous explique tout.

Vitaa : totalement perdue face aux devoirs de ses enfants

Un problème bien connu des parents

Vitaa n’est pas du genre à exposer la vie de ses enfants sur la toile. Pourtant, elle donne régulièrement quelques nouvelles de ses fils sur les réseaux sociaux. Elle partage notamment les quelques bêtises faites par Liam âgé de 9 ans et Adam qui a aujourd’hui 6 ans. Aussi, elle poste des photos de quelques plats qu’elle aime leur préparer. Mais Vitaa tient également à faire une distinction très franche entre son métier d’artiste et sa vie de famille. Ainsi, dans une récente interview accordée sur France Inter en décembre dernier, la chanteuse est très claire.

” Je pense qu’il faut fixer des limites. Déjà, quand on est une vie privée, moi, quand je rentre à la maison, je redeviens Charlotte. Je suis une maman, une femme au foyer. Je suis comme tout le monde et j’aime bien ça en fait. Être dans ma carrière quand je suis sur scène, je suis sur scène. Quand je suis chez moi, je suis comme tout le monde “. Mais Vitaa aime néanmoins parfois ravir ses fans avec ses petits problèmes du quotidien. Et visiblement, les devoirs de ses enfants ne font pas partie de ses activités favorites. Surtout lorsqu’il s’agit de mathématiques ! LD People revient sur ce post qui a fait réagir sa communauté !

” Au secours “

Vitaa a beau être une star, elle se trouve confrontée aux mêmes difficultés que chacun dans sa vie quotidienne. Aussi, elle vit chaque jour un véritable stress lorsque ses deux fils rentrent de l’école. Car il y a l’angoissante séquence des devoirs ! Notamment pour les mathématiques, car c’est loin d’être son fort. Elle reconnaît d’ailleurs être beaucoup attirée par le français ou par les langues. La chanteuse a ainsi beaucoup de mal à les aider quand il s’agit de chiffres et de fractions. Sur son compte Instagram, la belle brune fait donc part de son impuissance face à de tels problèmes. ” Au secours pas les fractions, on est des littéraires nous ! “.

Dans ce message publié ce dimanche 10 janvier dernier, Vitaa dévoile donc ses galères de maman. Car avant la rentrée du lundi, les devoirs s’apparentent parfois à une véritable corvée pour les enfants mais également pour les parents… Surtout quand le cours ne vous donnent pas beaucoup d’inspiration. L’artiste aura en tout cas fait preuve de beaucoup d’humour sur le sujet. Et ce sera une fois de plus pour le plus grand bonheur de ses fans. D’ailleurs, ils ont été nombreux à réagir et surtout à compatir. Car visiblement, Vitaa est loin d’être la seule dans ce cas-là !