Vivien (Mariés au premier regard): Énorme mésaventure avant la naissance de sa fille Charline

Vivien et Charline, candidats de Mariés au premier regard de la saison 3, sont devenus parents ! Victoire fait du couple une véritable famille ce 19 janvier dernier. Mais avant la naissance de cette petite princesse, Vivien, son papa, a dû transpirer ! LDPeople vous résume ici sa mésaventure.

Vivien a eu très chaud pendant que sa femme accouchait

Vivien et Charline attendaient ce jour avec impatience et fébrilité. Ils avaient hâte de faire enfin la rencontre de ce petit être, fruit de leur amour. Mais en même temps, il fallait préparer son arrivée et apprendre les premiers gestes sur le tas. Et pour compliquer encore un peu les choses, Vivien avait perdu son portefeuille juste avant la naissance de sa fille. Ainsi, plus de carte vital, de carte d’identité et le reste. Pas le temps d’attendre de refaire les papiers puisqu’il en avait besoin pour déclarer Victoire à l’état civil. Heureusement, il lui restait son passeport à la maison. Mais là encore, c’était la course ! Car le passeport de Vivien expirait pour le 20 janvier 2021, soit un jour après la naissance de sa fille.

Charline et Vivien peuvent rire aujourd’hui de cette mésaventure. Mais sur le moment, c’était évidement une dose de stress supplémentaire dont ils se seraient bien passés. LDPeople vous rassure immédiatement, Victoire est bien déclarée à l’état civil et les papiers de son papa sont en cours. Le seul bémol étant que les feuilles de soins s’amoncellent en attendant la nouvelle carte vitale de Vivien.

Une nouvelle aventure pleine de surprises

Nos deux candidats de Mariés au premier regard révélaient cette aventure à nos confrères de Purepeople. Et d’après les comptes Instagram respectifs des jeunes parents, ils sont aujourd’hui très heureux d’être de retour chez eux avec leur petit ange. Ils prennent leurs marques et apprennent à adapter leurs routines à la vie de Victoire. À ses humeurs, ses cycles de sommeil et ses besoins en nourriture, changement de couches et câlins. Vivien sait déjà que ce ne sera pas évident pour lui de quitter la maison pour laisser son épouse et sa fille seules pendant qu’il va travailler. Mais il est confiant quant aux capacités de Charline à être une maman exemplaire et se réjouit de pouvoir prendre l’air de cette façon.

Vivien et Charline font leurs premiers pas dans le monde des parents grâce à Victoire. Cette petite poupée ravit leurs fans sur les réseaux sociaux qui n’ont de cesse de s’attendrir devant les publications qui la présentent à eux.

C’est une nouvelle page qui s’écrit dans la vie de ce couple de Mariés au premier regard. L’arrivée de leur premier enfant vient sceller une union originale. Preuve que les experts ne se sont pas trompés en les présentant l’un à l’autre. Les 78% de compatibilité de Vivien et de Charline sont éloquents avec la présence de Victoire. LDPeople se joint aux messages de leurs abonnés pour les féliciter et leur souhaiter tout le bonheur du monde.