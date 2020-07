Mimie Mathy: Voici ce qu’elle refuse de payer, et qu’elle ne payera jamais par « principe »!

Elle gagne très bien sa vie, mais… Il y a 5 ans, Mimie Mathy se hissait au 7e rang des acteurs les mieux payés au monde selon les classements établis par les magazines TVguide et Forbes avec une rémunération de 250 000 euros par épisodes grâce à son rôle de « Joséphine, Ange Gardien » (TF1).

Pourtant, à nos confrères, l’actrice révèle ne jamais payer ses places de parking.

On casque systématiquement

Pour Mimie Mathy, il n’est pas normal de payer pour se garer en région parisienne :

« J’ai un principe : je ne mets jamais d’argent dans les parcmètres. Je ne vois pas pourquoi dans le Sud de la France il n’y a pas de stationnement payant et, à Paris, on casque systématiquement ! »

« Je préfère prendre le risque de me faire prendre, mais quand c’est le cas, je m’acquitte de mes amendes« , assure Mimie Mathy qui sera une des stars (avec Franck Dubosc) de la 4e saison de la série « Dix pour cent » diffusée sur France 2.

#JoséphineAngeGardien : On se retrouve dans une semaine avec un #épisode #inédit spécial #Halloween sur

@TF1 : « L’ESPRIT D’HALLOWEEN ». 🎃👻

MIMIE MATHY ABSENTE DES ENFOIRÉS S’EXPLIQUE

victime d’une hernie discale importante, Mimie Mathy a dû refuser de venir au service des Enfoirés, qu’elle aime:

« J’ai une grande hernie discale, que j’ai laissée traîner … cela a causé une sciatique … J’ai un peu trop de tiraillement à la corde … à un moment donné, vous devez prendre une décision et vous devez rencontrer la bonne personne et je vais me faire opérer la semaine prochaine. Je vais rester 2 mois, non sans travail, mais me reposer et retravailler le tout », explique l’actrice «Joséphine, Ange Gardien» avec nos collègues de RTL.

📢Vous qui êtes hospitalisés en secteur protégé, VOICI UN MESSAGE RIEN QUE POUR VOUS !

Aujourd’hui, c’est au tour de Mimie Mathy @MimieMathyOff de vous envoyer des ondes positives…

Merci Mimie pour ce message plein d’énergie, de cœur et de tendresse 💜🌞 pic.twitter.com/b62zqmY4OM — Laurette Fugain (@AssoALF) April 8, 2020

« Je jure que je ne suis pas avec Jean-Jacques Goldman »

Interrogée sur l’absence de Jean-Jacques Goldman, Mimie Mathy a répondu par une pirouette: « Je jure que je ne suis pas avec Jean-Jacques Goldman, ce n’est pas pour ça que je ne suis pas là (rires)) … Ils (Les Enfoirés) vont très bien … Je suis content que ils ne peuvent pas me remplacer, ils en fourniront quelques-uns « …

Mais quand Mimie Mathy reviendra-t-elle sur scène? « Pas avant 2018. C’est un projet pour 2018, mais je ne sais pas encore si je suis seul … Rien de précis pour l’instant, je cherche … », confie-t-il.

Mimie Mathy métamorphosée avec un carré brun : les fans ne la reconnaissent pas

Depuis plus de deux décennies, la star de l’ange gardien de Joséphine, Mimie Mathy, est un visage bien connu du public. Cependant, beaucoup d’entre eux ne s’en sont pas rendu compte le mardi 10 décembre …

Laurence Boccolini poursuit sa carrière d’actrice. Connue pour ses talents d’actrice, la star de 56 ans nous a montré à plusieurs reprises qu’elle était tout aussi bonne en comédie. De 2005 à 2006, elle a joué le rôle de Mademoiselle Joubert dans le titre TF1 series.

L’expérience qui lui a apparemment fait le plus grand bien car le co-leader Christophe Dechavanne dans «Je suis une célébrité», m’emmène de là juste pour reprendre le service! Après avoir filmé l’épisode de Magellan sur France 3, elle vient de jouer un rôle dans la série phare de première page, Josephine Guardian Angel.

Maman Willow a annoncé la bonne nouvelle il y a quelque temps en publiant un instantané de sa modification du texte. Cette fois, elle est allée encore plus loin, offrant une revue du tournage.

Mimie Mathy surprend les internautes avec une apparence inattendue

Lors de la préparation complète du maquillage lors de son dernier jour de la série, sa femme Mika Fathyïlo a reçu la visite de sa compagne Mimie Mathy. Cette dernière avait l’air très surprenante, car pour cette occasion elle enfila une perruque brune. Il n’a pas fallu beaucoup de ce que beaucoup de suspects est une licorne dans Mask Singer pour comparer avec Angelina Jolie!

L’ancienne star du maillon faible n’est pas la seule à avoir découvert que l’actrice de 62 ans était transformée, car beaucoup d’entre eux ont fait la même constatation. « J’ai eu un moment de doute, je ne l’ai pas reconnu », « Olalala, c’est trop bizarre, ces longs cheveux bruns sur Mime, » « Un instant d’hésitation avant de le reconnaître », « Wow, je ne l’ai pas reconnu », vous pouvez lire. Mais ce qui est le plus convaincant, ça restera le look d’un jour!