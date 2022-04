Voici la meilleure routine pour vos cheveux selon les spécialistes !

Il ne se passe pas une seule semaine sans que l’on apprenne des nouvelles toutes plus dingues les unes que les autres en ce qui concerne le soin des cheveux. Il est vrai que c’est à chaque fois un débat sans fin et même certains coiffeurs professionnels ne sont pas toujours d’accord entre eux, ce qui peut parfois provoquer des situations assez difficiles et même compliquées à maîtriser. En revanche, peu de personnes auraient pu penser que l’on allait entendre parler d’une nouvelle façon de prendre soin de ses cheveux, et celle-ci risque clairement de mettre tout le monde d’accord une bonne fois pour toutes !

Cette méthode peut se faire en quelques minutes et sera bénéfique pour vos cheveux

Que ce soit en hiver comme au printemps, il est toujours indispensable de bien prendre soin de ses cheveux pour les femmes. Mais au printemps, avec les beaux jours et le soleil qui revient en force, on peut dire clairement que c’est le moment ou jamais pour vous de prendre les devants et de mettre toutes les chances de votre côté pour avoir de beaux cheveux et qui ne seront clairement pas mis à mal par les rayons du soleil pendant l’été.

Ainsi, en suivant ces quelques étapes, vous allez pouvoir constater qu’il n’est finalement pas bien difficile de prendre soin de vous, tant que vous utilisez une méthode assez précise et que vous avez les bons produits entre vos mains…

Lavez vous les cheveux

On commence bien évidemment par se laver les cheveux avec un bon shampoing et un après shampoing, de préférence avec des ingrédients naturels et bio. En effet, cela peut faire toute la différence et notamment pour la longévité de votre coiffure.

Séparez les cheveux

Commencez par faire quelques sections de vos cheveux, notamment si vous avez des cheveux assez longs : cela vous permettra de bien être sûre et certaine que vous ne mettez pas trop de produits par certains endroits.

Appliquez les soins

Ensuite, appliquez au départ un premier soin sur une section de vos cheveux, pendant qu’ils sont mouillés, avec notamment un soin sans rinçage, puis une gelée coiffante. Vous n’aurez besoin que de l’équivalent d’un petit pois, rien de plus !

Une fois que vous vous serez brossé par la suite, il vous suffira tout simplement de suivre le même processus sur toutes les autres sections de cheveux.

Réalisez un plopping

Une fois que cette étape est terminée, vous pourrez alors faire votre plopping que vous laisserez pendant une bonne dizaine de minutes : pensez à mettre un minuteur pour ne pas vous tromper !

Fixez les ondulations

Après le plopping, il sera alors temps d’appliquer sur vos cheveux un gel avec une très bonne tenue. Cela permettra ainsi à vos cheveux d’être bien ondulés, notamment si vous avez des cheveux qui sont plus longs.

Équipez vous de bons produits !

Enfin, il convient de s’équiper de bons produits pour faire ce soin en toute efficacité ! N’hésitez pas à prendre un shampoing de qualité, tout comme un boost curl, ou encore une brosse qui devrait vous permettre d’appliquer tous les soins de la plus belle des manières.

Veillez enfin à prendre les devants avec un gel qui pourra vous aider dans bien d’autres situations, notamment si vous avez de futurs soins à réaliser chez vous.