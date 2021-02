Voici la raison pour laquelle manger de la viande peut être dangereux pour la santé

Depuis quelques années maintenant, de nombreuses études mettent en évidence la dangerosité de la consommation excessive de viande. D’ailleurs, l’OMS a même déclaré que la viande rouge était probablement cancérogène pour l’Homme. Ces derniers ont plus de risques de mourir d’un problème de santé que les autres. Mais pourquoi? C’est ce que la rédaction de LD People va vous dire.

Viande: Le sulfure d’hydrogène en cause ?

Lorsqu’on parle de dangerosité de la viande, les scientifiques ont mis en cause les graisses saturées, le fer ou encore les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et les amines aromatiques. Mais, dernièrement, selon différentes études, c’est un autre ingrédient qui serait à l’origine du danger : le sulfure d’hydrogène (H2S). C’est est un gaz incolore, composant naturel du pétrole, à odeur caractéristique d’œufs pourris. Il se dégage des matières organiques en décomposition ou lors de l’utilisation du souffre et des sulfures dans l’industrie chimique.

Si de base il est bon pour la santé, la surconsommation de cet ingrédient pourrait être dangereux pour la santé. Une étude de 2015 a ainsi montré que la réduction de la consommation de deux acides aminés soufrés, la cystéine et la méthionine, engendre une hausse de la production de H2S dans les tissus. En effet, en diminuant l’apport externe en composés soufrés, on « force » l’organisme à en produire à des doses physiologiques, ce qui est mauvais pour la santé. La réduction de la consommation de viande est donc importante.

Le sulfure d’hydrogène futur grand médicament ?

Pour mettre en lumière nos explications, en février 2020, une étude de « Lancet » confirme que la consommation de viande peut être dangereux pour la santé : « Les résultats de cette recherche offrent de bonnes preuves qu’en limitant la consommation d’aliments contenant beaucoup d’acides aminés soufrés, on peut réduire les risques de maladies chroniques comme le diabète et les cardiopathies, et augmenter les chances de vieillir en bonne santé« . Evidemment, personne ne vous dit de ne plus jamais en manger, mais de réduire la quantité.

Mais attention, ça ne veut pas dire que le sulfure d’hydrogène est dangereux pour la santé, mais la surconsommation si. En effet, dans une quantité normale, il pourrait même être bon. Plusieurs entreprises pharmaceutiques travaillent sur des composés qui se lient au H2S lors de son transit dans l’organisme et le libèrent à très faible dose dans les tissus. Avec le temps, ils pourraient être administrés de façon préventive pour favoriser un vieillissement en bonne santé : « C’est le prochain agent majeur pour la prévention et l’amélioration des symptômes du vieillissement et des maladies liées à l’âge » déclare un professeur.