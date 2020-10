Voici le meilleur parfum féminin de 2020 d’après les experts, de plus il est Français !

Savez-vous quel est le meilleur parfum au monde d’après une flopée d’experts ? Pas facile de juger parmi les centaines de parfum qui arrivent sur le marché chaque année. Pourtant, des « nez » de renom se sont rassemblés pour élire le meilleur parfum de l’année. Et le vainqueur est un parfum français.

« Plus de quatre cents parfums confidentiels ont été lancés ».

En 2019, « plus de quatre cents parfums confidentiels ont été lancés ». Aux FIFI awards, le choix a donc été dur. Depuis 1992, cet événement rassemble les plus grands experts de la fragrance. Cette année, les FIFI awards se rebaptisent The Fragrance Foundation Awards. Parfums iconiques de plus grandes maisons de luxe ou nouveautés « outsider », découvrez à qui la palme a été décernée cette année.

« Une parfumerie créative et porteuse de rêve »

« Récompenser le savoir-faire et les talents de l’industrie du parfum », telle est la devise depuis 28 ans de The Fragrance Foundation Awards. Philippe Ughetto dirige la fondation en France. Pour lui, il est nécessaire de dénicher les meilleurs talents dans ce domaine. « Cette industrie a besoin de tous les talents pour transmettre et pérenniser ses savoir-faire, et porter haut les couleurs d’une parfumerie créative et porteuse de rêve, riche dans son patrimoine et fière de la longévité de ses créations. », explique-t-il. « Elle doit aussi s’adapter à la mondialisation de ses produits, qu’ils puissent être accueillis et appréciés par des consommateurs, avertis et sensibilisés à cette expression artistique et culturelle. ».

Lors de ce prestigieux gala, tout est passé en revue. Les flacons, l’engagement environnemental, le lancement marketing et surtout, l’odeur. Le prix se décline en différentes catégories dont le prix des internautes. Mais à cause du Covid, difficile de se faire passer les bouteilles de parfum et de renifler chacun à son tour. Cette année, la cérémonie s’est déroulée uniquement sur internet.

Un parfum de liberté

Les membres du jury, triés sur le volet pour leurs compétences en la matière, ont élu un parfum français. Il s’agit de LIBRE d’Yves Saint Laurent, signé Anne Flipo et Carlos Benaïm. Cette fragrance se définit par « structure masculine par essence et un cœur ultra féminin ».

Et c’est la chanteuse Dua Lipa qui a été choisie comme égérie pour cette création de choix. L’artiste révélait récemment au magazine Vanity Fair : « Être soi-même sans jamais accepter de compromis, agir comme on veut, croire à ce qu’on veut, toujours être fier de ce qu’on fait, et j’ai le sentiment que toutes ces convictions s’accordent parfaitement à la philosophie du nouveau parfum d’Yves Saint Laurent. » Pour la maison Yves Saint Laurent, cette odeur se résume comme « un parfum comme un cri de liberté »

Alix Brun