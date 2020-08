Voici les 6 meilleurs exercices fitness pour perdre du poids, super simple à faire chez soi !

Exercices: Si vous avez abusé des bonnes choses pendant vos vacances, ou si votre frigo est devenu votre meilleur ami durant la période du confinement, vous aurez peut-être envie de vous remettre au sport. Comme pour tout, il n’existe pas de remède miracle, mais avec une bonne hygiène de vie et de la volonté, il vous est possible de retrouver une jolie ligne et une condition physique grâce à des exercices simples que vous pouvez réaliser à la maison. Un entraînement, accessible à tous, qui se réalisent avec le seul poids de votre corps ou de petits accessoires dont vous disposez. Yacine Habib, coach sportif et fondateur de Tempor Gym, nous livre quelques-uns de ses secrets pour votre remise en forme à domicile. Des exercices faciles à réaliser chez vous.

Avant de commencer toute activité physique, il est très important de se conditionner mentalement. Il est nécessaire de connaître ses capacités et de se fixer des objectifs auxquels on se tiendra. ” Chaque exercice possède différents niveaux, c’est important de s’écouter pour que la séance soit la plus profitable et efficace possible. Se pousser dans ses retranchements a du bon, mais lors d’une séance classique de remise en forme, autant respecter le rythme de son corps ” précisait l’entraîneur avant d’expliquer sa méthode.

Il y a selon lui trois périodes importantes : ” Ça passe inévitablement par un échauffement des articulations que l’on peut faire sous forme de cardio ou non. Arrive ensuite ce qu’on appelle ‘le corps de séance’ où pendant 30 à 45 minutes, on pratique ses séries d’exercices. Puis, il y a le retour au calme où l’on s’étire et se détend ” précise ainsi Yacine, afin de respecter une chronologie des efforts qui permettent au corps de mieux assimiler les séances et de faire les choses en douceur. Selon lui, la bonne fréquence, serait de pratiquer ses exercices trois fois par semaine, ou deux fois si l’hygiène de vie et l’alimentation sont bonnes.

Chaque série d’exercices commence à 30 secondes avec une pause de 45 secondes à la fin de chaque cycle de six exercices. ” L’idée est d’augmenter l’intensité à chaque nouveau cycle. Le premier commence à 30 secondes par exercice. Le deuxième passera à 45 secondes et le troisième a une minute maximum. À partir du 4e cycle, on commence à redescendre à une minute puis 45 secondes et à nouveau 30 secondes “. Un travail par palier progressif qui permet de maîtriser l’intensité de l’effort, et donc de préparer et habituer le corps à être soumis à des tensions sans blessure.

” Du 1er au 3e exercice, on travaille debout puis ensuite, on passe en position allongée. Cela permet de garder un rythme régulier pour le corps sans se décourager ” précise le coach pour expliquer sa méthode.

Un travail qui se décompose donc en six exercices, dont nous vous donnons les particularités ci-dessous :

Exercice 1 : du tipping, soit des montées de genoux que l’on effectue sur la pointe des pieds et sur place. Un travail qui permet de faire du cardio tout en aidant le corps à se gainer pour renforcer notamment les fessiers et les cuisses. Chacun adoptera une vitesse différente, selon ses capacités.

Exercice 2 : marcher en effectuant des montées de genoux pour solliciter chaque muscle des jambes. Comme dans le précédent d’exemple, la vitesse sera fonction de votre niveau.

Exercice 3 : des squats, en n’oubliant pas que votre dos doit impérativement être bien droit, sans donc le creuser. Vous pouvez également vous aider en vous plaçant contre un mur ou en mettant une chaise en dessous des fessiers si les articulations sont trop sollicitées. Si vous ne souffrez d’aucun problème de santé particulier, plus vous réalisez le squat bas et plus les fessiers seront sollicités. On peut même augmenter la difficulté en maintenant le squat en bas durant une courte période et ajouter quelques petits rebonds sur place.

Exercice 4 : placez-vous à quatre pattes, le dos bien droit, la nuque alignée pour ne pas faire un pincement. Et ensuite lever chaque jambe à un rythme très régulier en la gardant droite ou pliée à angle droit. Un exercice qui vous permettra de muscler les fessiers et les ischio-jambiers. Il est possible d’ajouter de la difficulté en maintenant la jambe en l’air et faisant des petits mouvements sur place.

Exercice 5 : le relevé de bassin pour continuer à travailler les fessiers et les ischio-jambiers. Pour ceci, vous vous couchez sur le dos, pliez les jambes et amenez les talons au plus près des fessiers. Il s’agit alors de contracter vos abdominaux et vos fessiers pour relever votre bassin en faisant attention à ne pas casser la nuque. Vous pouvez augmenter la difficulté en maintenant le bassin levé et réaliser quelques mouvements en l’air.

Exercice 6 : le gainage en position de planche sur les coudes ou sur les mains, les jambes tendues ou sur les genoux selon vos capacités. Cela permet d’engager aussi bien les abdominaux que les épaules. Faites attention à vous tenir bien droit, en gardant la tête alignée pour éviter toute douleur. Si des douleurs aux lombaires sont trop importantes, il est possible de faire ce gainage en s’inclinant debout, le long d’un mur.

” Les exercices cités sont les plus classiques et faciles à réaliser avec le poids du corps. Il est possible d’y ajouter des burpees, des pompes ou des fentes pour ajouter de l’intensité à sa séance. Le tout est d’écouter son corps sans céder à la facilité pour autant “. Des conseils donnés par Yacine Habib qu’il sera très important de suivre si vous voulez voir une évolution rapide et durable de votre condition physique et de votre silhouette. Il n’est donc pas nécessaire de vouloir forcer les choses, mais dans ce genre d’activité, c’est bien la régularité qui sera votre meilleure alliée.

Inutile de rappeler qu’une bonne hygiène de vie, un bon sommeil et une alimentation saine et équilibrée seront également vos meilleurs atouts pour rapidement retrouver un état de forme optimale.

Il est donc possible de réaliser de véritables séances de sport à la maison qui seront néanmoins d’une efficacité redoutable si vous respectez les quelques règles que le coach vient de nous expliquer.

Comme toujours, écoutez votre corps et n’essayez pas de dépasser trop vite vos limites. Surtout si vous ne pratiquez plus d’activité physique depuis très longtemps. Allez-y en douceur et de manière évolutive ! Pensez à vous échauffer, mais à également après les séances intensives, de détendre vos muscles par des séances de relaxation qui permettront à votre corps de mieux assimiler l’effort qu’il vient de subir.

Nous vous souhaitons bon courage et surtout gardez le moral !