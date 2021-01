Voici les coupes de cheveux qui ne conviennent PAS DU TOUT aux plus de 40 ans!

Lorsque les années passent, certaines coupes de cheveux sont vraiment à éviter. Pourquoi ? Lorsque vous dépassez les quarante ans, il faut se résoudre à des choix. LdPeople vous explique tout à ce sujet.

Lorsque l’on dépasse les 40 ans, c’est un cap qui est franchi. La plupart des hommes et des femmes veulent continuer à séduire et font attention à leur apparence. Beaucoup veulent rester dans le coup. Afficher une coupe de cheveux au cœur de la tendance est quelque chose d’essentiel. Les coiffeurs savent très bien ce qui convient à chaque visage. Ils sont au courant des dernières modes en la matière. Ainsi, certaines coupes ne conviennent absolument pas aux personnes de plus de quarante. Vous quelques conseils qui pourront vous être très utiles.

Des options très simples

Beaucoup d’hommes et de femmes ne sont pas forcément des experts en matière de coupe de cheveux. Mais cela ne doit être quelque chose d’inquiétant. La rédaction de LdPeople est là pour vous fournir les meilleurs conseils. Notre équipe de journalistes s’intéressent à toutes les dernières tendances et vous guide dans votre vie quotidienne. Le premier conseil que nous pouvons vous donner est de tout simplement demander des conseils auprès de spécialistes. Il ne faut pas hésiter à sonder un visagiste ou un coiffeur. En analysant la forme de votre visage, il arrivera à déterminer la coupe de cheveux la plus adaptée à votre visage.

Ne plus garder une longue chevelure : opter pour les coupes courtes

Ce n’est pas une décision aisée mais, il faut absolument prendre la décision de supprimer une chevelure trop longue. Lorsque l’on dépasse les 40 ans, les cheveux longs, ça ne passe plus vraiment. A cet âge, les cheveux sont fragilisés et s’abîment de plus en plus rapidement. Le temps fait malheureusement son œuvre. Il ne faut pas hésiter à adopter une coupe courte. L’une des femmes qui a adopté ce conseil est la styliste brésilienne Cristina Cordulla, vedette sur M6. La présentatrice de l’émission Les Reines qui shopping est toujours aussi dans la tendance alors qu’elle a déjà dépassé les cinquante ans.

Cheveux : Choisir la bonne couleur

Autre élément à prendre très au sérieux, la couleur ! C’est même un aspect essentiel. Si vous optez pour une mauvaise couleur, le teint de votre peau, risque de s’assombrir. Ainsi, la rédaction de LdPeople vous conseille de choisir une teinte plutôt chaude. Concernant les cheveux blancs, nous vous conseillons vivement de les sublimer avec des mèches. Avec un peu de méthode, le résultat pourra être vraiment très probant. Actuellement, la tendance retro est à la mode. Mais il ne faut pas forcement s’y précipiter. Lorsque l’on est jeune, c’est pertinent mais lorsque l’on dépasse les 40 ans, ça se gâte. N’hésitez pas à faire des essais et à demander des conseils auprès de professionnels qui arriveront sans mal à vous sublimer. Il est vraiment important de prendre soin de soi lorsque les années passent.